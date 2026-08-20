롯데칠성음료, 초기 디자인·레시피 재해석한 ‘20살 처음처럼’

세줄 요약 롯데칠성음료가 소주 브랜드 처음처럼 20주년을 맞아 출시 초기 디자인을 반영한 제품을 선보였다. 어린 새와 새싹, 물방울 라벨로 부드러운 이미지를 살렸고, 도수 조정과 암반수 기반 레시피로 맛도 강화했다. 처음처럼 20주년 맞아 초기 디자인 재해석

어린 새·새싹·물방울 라벨로 감성 강화

암반수 기반 레시피와 체험 마케팅 확대

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2026-08-20 18면

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롯데칠성음료가 소주 브랜드 ‘처음처럼’ 출시 20주년을 맞아﻿ 출시 초기 디자인을 적용한 처음처럼을 내놓았다.제품 라벨에는 어린 새와 새싹 등 초기 디자인 요소를 반영했으며, 대관령 기슭 암반수를 상징하는 물방울 디자인을 통해 ‘부드러운 소주’ 이미지를 강조했다.처음처럼은 지난해 알코올 도수를 16.5도에서 16도로 낮추고, 100% 암반수에 쌀 증류주와 천연 감미료 알룰로스를 더해 부드러운 맛을 강화했다.지난 5월에는 출시 당시의 맛과 콘셉트를 재해석한 ‘처음처럼 클래식’을 출시했다. 알코올 도수 20도를 적용하고 초기 레시피의 첨가물을 활용해 진하고 부드러운 맛을 구현했으며, 진한 녹색 라벨로 제품 특징을 시각화했다.롯데칠성음료는 브랜드 핵심 경쟁력인 100% 암반수를 알리기 위한 체험 마케팅도 확대하고 있다. 강릉공장에서 운영 중인 ‘처음처럼 브랜드 체험관’은 암반수 체험과 칵테일 만들기, 병조명 제작 등의 프로그램을 운영하며 올해 1분기까지 누적 방문객 약 4만 5000명을 기록했다.