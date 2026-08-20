동원F＆B, 불맛·편의성 더한 ‘양반 비빔드밥 솥밥’ 3종

이미지 확대 ‘양반 비빔드밥 솥밥’ 닫기 이미지 확대 보기 ‘양반 비빔드밥 솥밥’

2026-08-20 18면

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동원F＆B는 400℃ 직화 설비로 불맛을 살린 프리미엄 냉동 솥밥 ‘양반 비빔드밥 솥밥’ 3종을 선보였다.이번 신제품은 진천 제2사업장의 직화 설비와 360도 회전 웍 공법을 적용해 냉동밥 특유의 뭉치는 식감을 극복하고 고슬고슬한 밥알과 진한 불향을 구현한 것이 특징이다. 100% 국내산 쌀에 특제 육수로 밥을 지어 감칠맛을 더했다.제품은 소비자 취향에 따라 3종으로 구성했다. ▲바다 향과 쫀득한 식감을 살려 오차즈케로도 즐길 수 있는 ‘문어 톳 솥밥’ ▲직화 돼지고기와 고사리에 쌈장을 더해 바삭한 누룽지 조리에 적합한 ‘쌈장고기 고사리 솥밥‘ ▲소고기에 버터와 마늘 풍미를 더한 ‘갈릭버터 스테이크 솥밥’ 등이다.편의성도 강화했다. 1인분씩 개별 포장해 별도 해동 없이 전자레인지에 3분간 데우면 완성된다. 특히 제조 과정에서 밥알 표면에 미세 기름 코팅 기술을 적용해 프라이팬 조리 시 식용유를 두르지 않아도 팬에 눌어붙지 않고 깔끔하게 볶아낼 수 있다.