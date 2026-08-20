롯데GRS, ‘리아 두툼 새우’ 흥행… 2주만에 100만개 팔려

세줄 요약
- 두툼 새우 패티 적용, 식감 강화
- 고추냉이·딱새우 소스로 차별화
- 출시 2주 만에 100만 개 판매
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‘리아 두툼 새우’
롯데리아는 최근 기존 ‘리아 새우’를 고급화한 ‘리아 두툼 새우’와 ‘리아 두툼 새우 스파이시 토마토’ 2종을 출시했다.
신제품은 두툼한 새우 패티를 적용해 식감을 강화했으며, 서양식 고추냉이 소스와 딱새우 엑기스를 활용한 토마토 소스 등 차별화한 맛을 내세웠다.
출시에 앞서 롯데리아는 롯데월드몰B1점에서 특화 메뉴를 운영하며 소비자 반응을 분석했다. 조사 결과 기존 리아 새우는 30~40대 소비자의 선호가 높았고, 특화 메뉴는 20~30대 소비자의 관심을 끈 것으로 나타났다.
신제품은 출시 2주 만에 100만 개가 판매되며 목표 대비 242%의 판매 실적을 기록했다. 특히 스파이시 토마토는 조기 품절될 정도로 높은 인기를 얻었다. 판매량은 지난해 출시한 ‘통새우크런KIM’ 대비 137%, 2025년 ‘청양 바삭 통새우버거’ 대비 40% 증가했다.
롯데리아는 상반기 협업 메뉴 중심의 ‘펀(Fun) 전략’에 이어 하반기에는 대표 메뉴를 강화하는 ‘오리지널리티(Originality) 전략’을 통해 브랜드 경쟁력을 높인다는 계획이다.
2026-08-20 18면
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