오뚜기, ‘라이트앤조이’ 앞세워 저감화 식품 시장 공략

이미지 확대 ‘라이트앤조이’ 모델 배우 김유정 닫기 이미지 확대 보기 ‘라이트앤조이’ 모델 배우 김유정

2026-08-20 18면

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오뚜기는 소비자들이 다양한 저감화 제품을 더욱 쉽게 선택할 수 있도록 지난해 4월 저당·저칼로리·저지방 제품을 통합한 브랜드 ‘라이트앤조이’(LIGHT＆JOY)를 론칭했다.오뚜기는 1997년 ‘하프마요네스’, 2009년 ‘하프케챂‘ 등을 출시하며 저감화 식품 시장을 이끌어왔으며, 현재 참치·드레싱·잼·과일 통조림 등으로 제품군을 확대 중이다. 대표 제품으로는 ‘가벼운참치’, ‘하프케챂·하프마요네스‘, ‘저칼로리 드레싱’ 등이 있다. 올해 상반기 라이트앤조이 매출은 지난해 같은 기간보다 40% 이상 증가했으며, 소스·드레싱 부문은 50% 이상의 성장률을 기록했다.라이트앤조이는 ‘즐기세요, 더 가볍게‘를 슬로건으로 내세우고 건강한 식생활을 제안하고 있다. 배우 김유정을 모델로 한 신규 광고를 통해 브랜드 인지도를 높이는 한편, 인플루언서 협업 콘텐츠와 다양한 마케팅 활동을 전개 중이다.오뚜기는 지난 6월 ‘제3회 쉬엄쉬엄 한강 3종 축제’에 메인 협찬사로 참여해 체험 부스와 굿즈를 운영하기도 했다.