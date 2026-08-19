마인페이, TMO·댐댐 연동 완료…디지털 자산 결제 영역 확대

세줄 요약 마인페이가 디지털 자산 연동 플랫폼 TMO와 교통·생활 리워드 앱 댐댐과의 시스템 연동을 마무리했다. 이용자는 포인트를 티머니와 네이버페이 등으로 전환해 대중교통과 편의점, 온라인 쇼핑에서 쓸 수 있다. 글로벌 확장도 추진한다. TMO·댐댐 연동 완료, 실생활 결제 확대

티머니·네이버페이 전환으로 사용처 확장

국내 기반으로 아시아 등 글로벌 확장 추진

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블록체인 금융 결제 플랫폼 마인페이(MINE Pay)가 디지털 자산 연동 플랫폼 TMO 및 교통·생활 리워드 플랫폼 ‘댐댐(DaemDaem)’과의 시스템 연동을 마무리하고, 대중교통과 일상 소비 전반으로 결제 인프라를 대폭 확대한다고 밝혔다.이번 연동은 마인페이 생태계에서 활용되는 디지털 자산과 포인트의 사용 범위를 실생활 영역까지 넓히기 위해 추진됐다. 기존 자산 보유와 거래, 리워드 제공에 그치지 않고 교통과 소비 서비스로 연결해 Web3 금융 서비스의 활용 범위를 넓히는 것이 목적이다.디지털 자산과 국내 결제 인프라를 연결하는 과정에는 TMO가 함께한다. TMO는 마인페이가 공동 운영에 참여하고 있는 디지털 자산 연동 플랫폼으로, 글로벌 결제 솔루션 기업 알케미페이(Alchemy Pay), 레이어 1 블록체인 세이 네트워크(Sei Network), 리워디(Rewardee) 월렛 등 다양한 Web3 프로젝트와 협력 관계를 맺고 있다.마인페이는 TMO와의 연계를 통해 디지털 자산의 국내 실생활 활용 영역을 넓히는 한편, 향후 글로벌 시장과의 연결도 모색한다는 계획이다.국내 교통 및 생활 서비스와의 연계에는 댐댐이 활용된다. 이용자는 마인페이 생태계의 포인트를 TMO 플랫폼과 연계해 티머니(T-money) 포인트로 전환하거나 충전할 수 있다. 또 티모넷이 운영하는 생활 리워드 앱 댐댐을 통해 교통페이로 전환하면 티머니와 이즐 기반의 전국 대중교통에서 사용할 수 있다.대중교통뿐 아니라 생활 소비 영역에서도 포인트 활용이 가능하다. 댐댐의 포인트 전환 서비스를 이용하면 네이버페이 등 주요 간편결제 포인트로 전환할 수 있으며, 이를 통해 편의점과 대형마트, 온라인 쇼핑몰 등 온·오프라인 사용처에서 활용할 수 있다. 이에 따라 마인페이 생태계의 디지털 자산 및 포인트를 실제 결제 서비스와 연결하는 경로가 넓어졌다.이번 연동은 마인페이가 추진해 온 Web3 금융 인프라의 실생활 적용을 확대하는 과정으로도 볼 수 있다. 마인페이는 디지털 자산과 글로벌 결제 인프라를 연결하는 금융 환경을 구축해 왔으며, 글로벌 결제 카드 인프라 등을 활용해 디지털 자산의 사용 범위를 넓혀 왔다.TMO와 댐댐을 통한 국내 교통·생활 서비스 연계가 추가되면서, 마인페이는 디지털 자산을 일상에서 활용할 수 있는 Web3 금융 생태계 구축을 이어 갈 예정이다. 향후 TMO의 파트너십 네트워크를 기반으로 국내에서 축적한 서비스 경험을 아시아 등 해외 시장으로 확대한다는 방침이다.마인페이 관계자는 “이번 TMO 및 댐댐 연동은 마인페이 생태계 내 자산의 활용 범위를 대중교통과 일상 소비 영역까지 넓혔다는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 TMO의 네트워크와 마인페이의 Web3 금융 인프라를 기반으로 디지털 자산과 실생활을 연결하는 서비스 환경을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.