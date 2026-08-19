다비치안경, 1030 쇼핑 문화 맞춰 ‘언택트·셀프 쇼핑’ 공간 확대

세줄 요약 다비치안경이 온라인·셀프 쇼핑에 익숙한 1030세대에 맞춰 매장 동선과 인테리어를 바꾸고 있다. 고객이 먼저 자유롭게 둘러보고 제품을 직접 착용·비교한 뒤, 필요한 순간에 전문 상담과 시력검사, A/S 접수를 받을 수 있도록 체험형 공간을 넓히고 있다. 1030세대 맞춤 셀프 쇼핑형 매장 확대

직접 착용·비교 후 상담받는 동선 개편

시력검사·A/S는 키오스크 접수 도입

이미지 확대 다비치안경 별내점 다비치렌즈 코너(사진 : 다비치안경 제공) 닫기 이미지 확대 보기 다비치안경 별내점 다비치렌즈 코너(사진 : 다비치안경 제공)

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온라인 쇼핑이 일상화됐지만, 안경은 여전히 직접 착용해 보고 자신의 얼굴과 취향에 맞는 제품을 확인하는 과정이 중요하다. 다만 오프라인 매장에서 제품을 경험하는 방식은 달라지고 있다. 고객이 먼저 취향껏 자유롭게 둘러보고 제품·비교한 뒤, 필요한 순간에 상담을 받는 방식이다.안경 프랜차이즈 기업 다비치안경체인은 이러한 소비자 쇼핑 습관의 변화를 반영해 고객이 주도적으로 아이웨어를 탐색할 수 있도록 매장 인테리어와 동선 구조를 개편하고 있다고 밝혔다. 직원의 개입 없이 원하는 제품을 직접 착용해 보는 ‘셀프 쇼핑’의 자유로움과 전문 안경사의 정밀 상담이 유기적으로 이어지도록 오프라인 환경을 조성하는 데 초점을 맞췄다.최근 새롭게 오픈한 별내점에서도 이러한 변화를 확인할 수 있다. 고객이 매장을 자유롭게 둘러보며 다양한 제품을 직접 살펴보고 비교한 뒤, 필요한 순간에 상담을 받을 수 있도록 구성했다. 시력 검사를 비롯해 A/S 상담 등이 필요한 경우에는 키오스크를 통해 직접 접수할 수 있다.이 같은 매장 구성은 직원의 안내보다 스스로 제품을 살펴보고 비교한 뒤 구매를 결정하는 데 익숙한 1030세대의 라이프스타일과 맞물려 긍정적인 반응을 얻고 있다.다비치안경 관계자는 “소비자들의 오프라인 매장 이용 방식이 빠르게 진화함에 따라, 고객이 심리적 부담 없이 편안하게 제품을 경험할 수 있는 체험형 매장 구성을 전국적으로 점차 확대해 나갈 방침”이라고 전했다.