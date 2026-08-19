오티콘, 유소아 보청기 신제품 ‘플레이 SI’ 국내 출시 예고

세줄 요약 오티콘이 유소아 전용 보청기 신제품 ‘플레이 SI’의 국내 출시를 공식 예고했다. 최신 플랫폼과 AI 기반 사운드 처리 기술을 적용해 교실·급식실·운동장처럼 소음과 대화 상대가 자주 바뀌는 환경에서도 아이의 청취를 지원한다. 정식 공급은 인허가 완료 후 이뤄질 예정이다. 유소아 전용 보청기 ‘플레이 SI’ 국내 출시 예고

AI 사운드 처리·소아 맞춤 피팅 기능 적용

8월 20일 파트너스 써밋서 첫 공개 예정

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글로벌 청각 솔루션 전문기업 디만트코리아의 프리미엄 보청기 브랜드 오티콘(Oticon)이 유소아 전용 보청기 신제품 ‘오티콘 플레이 SI(Play SI)’의 국내 출시를 공식 예고했다.유소아기는 언어 습득과 학습 능력 형성이 집중적으로 이루어지는 핵심 발달 단계로, 일상 속 다양한 소리를 왜곡 없이 인지할 수 있는 정교한 청취 환경이 요구된다. 특히 학교 교실이나 급식실, 운동장 등 아이들이 주로 머무는 공간은 주변 소음 수준과 대화 상대가 실시간으로 변하기 때문에, 이러한 환경 변화와 아동 고유의 청취 패턴을 고려한 맞춤형 청각 솔루션이 필수적이다.국내 출시를 앞둔 오티콘 플레이 SI는 역동적인 아동의 활동 반경과 생활 환경을 반영해 개발된 프리미엄 유소아 보청기다. 오티콘의 최신 플랫폼과 진화된 인공지능(AI) 기반 사운드 처리 기술을 적용해, 복잡하고 소음이 심한 청취 환경 속에서도 아이가 주변의 다양한 음성 및 음향 정보에 안정적으로 접근할 수 있도록 구현했다.아울러 소아 사용자 전용 피팅 기능을 비롯해 활동성을 고려한 내구성 설계, 다양한 무선 기기와의 연동 기능을 폭넓게 지원한다. 이를 통해 착용 아동은 물론 보호자와 청각 전문가의 사용 및 관리 편의성을 높였다. 구체적인 핵심 사양과 세부 기능은 정식 출시 시점에 맞춰 상세히 공개될 예정이다.디만트코리아 박진균 대표는 “아이들은 하루에도 여러 장소를 오가며 다양하고 복잡한 소리 환경을 경험한다”며 “플레이 SI는 이러한 아이들의 일상과 청취 특성을 세심하게 고려해 개발된 신제품으로, 곧 국내 고객들에게 선보일 예정”이라고 말했다.오티콘은 오는 8월 20일 전문 대리점을 대상으로 개최되는 ‘오티콘 파트너스 써밋 2026’ 현장에서 플레이 SI를 최초 공개하고, 신제품의 주요 기술 규격과 특장점을 소개할 계획이다. 현재 해당 제품은 국내 관련 인허가 절차를 밟고 있으며, 승인이 완료되는 대로 국내 시장에 정식 시판될 예정이다.