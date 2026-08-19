더플라자 호텔, ‘7성급’ 리모델링…9월 30일 영업 중단

50주년 맞이 하이엔드 호텔 새단장

한화빌딩·금융플라자와 통합 개발

이미지 확대 더 플라자 리모델링 조감도. 한화호텔앤드리조트 제공 닫기 이미지 확대 보기 더 플라자 리모델링 조감도. 한화호텔앤드리조트 제공

세줄 요약 서울 중구 더 플라자 호텔이 개관 50주년을 맞아 9월 30일 영업을 중단하고, 내년부터 약 3년간 전면 리모델링에 들어간다. 객실은 스위트 중심으로 바꾸고 라운지와 비즈니스 공간을 확대해 글로벌 VIP를 겨냥한 7성급 하이엔드 호텔로 재탄생한다. 개관 50주년 맞아 9월 30일 영업 중단

3년간 전면 리모델링, 7성급 고급화 추진

스위트 확대·라운지 확장·옥상정원 개방

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서울 중구 ‘더 플라자’(THE PLAZA) 호텔이 개관 50주년을 맞아 대규모 리모델링에 나선다. 9월 말부터 영업을 일시 중단하고 글로벌 VIP를 겨냥한 ‘7성급 하이엔드 호텔’로 재탄생한다는 구상이다.한화호텔앤드리조트는 내년부터 약 3년간 더 플라자 호텔의 전면 리모델링 공사를 진행한다고 19일 밝혔다. 지난 2010년 이후 16년 만의 재단장으로, 이를 위해 오는 9월 30일 자로 영업을 중단한다.이번 리모델링의 핵심은 정부 고위 관계자, 글로벌 기업인과 같이 정상급 글로벌 VIP를 겨냥한 고급화다. 기존 디럭스 위주의 객실을 최상위급 스위트 객실로 바꾸고 프리미엄 비즈니스 공간 및 클럽 라운지를 대폭 확장한다. 미쉐린 스타 레스토랑 등 세계적 수준의 파인다이닝을 유치하는 한편 세계 최대 럭셔리 독립 호텔 연합체인 ‘더 리딩 호텔스 오브 더 월드’(LHW) 가입도 추진한다. 다만 반세기 동안 쌓아온 역사적 헤리티지를 보존하기 위해 건물 외관은 설립 초기 디자인을 유지한다.시민을 위한 공간도 조성한다. 호텔 외벽에 전용 엘리베이터를 설치해 서울시청과 덕수궁, 광화문 등을 한눈에 조망할 수 있는 옥상정원을 시민에게 개방할 예정이다. 이번 사업은 소공 1·2·3지구(더 플라자·한화빌딩·한화금융플라자) 통합 개발의 일환으로 추진돼 도심 속 복합 거점으로 재탄생하게 된다.이번 재단장은 한화그룹 라이프 솔루션즈 부문이 추진하는 ‘하이엔드 전략’과 맥을 같이한다. 북한산 프리미엄 리조트 ‘안토’, 세계적 건축가 토머스 헤더윅과 재건축을 추진 중인 ‘갤러리아 명품관’에 이어 더 플라자까지 잇는 하이엔드 중심 거점을 마련해 그룹 차원의 시너지를 극대화할 방침이다.영업 중단을 앞두고 오는 31일까지 사연 및 사진 공모전과 함께 주요 식음료(F＆B) 시설 및 객실 대상 최대 50% 할인 이벤트를 진행한다.