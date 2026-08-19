쿠도커뮤니케이션, 구성원의 ‘경험을 잇(IT)다’… 사람 중심 성장문화 내재화

구성원 성공·실패 경험과 프로젝트 노하우 공유… 조직 지식자산으로 확산

사업부·직급 경계 넘어 현장 경험 공유… 구성원 주도 학습문화 확산

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세줄 요약 쿠도커뮤니케이션은 구성원의 업무 경험과 성장 노하우를 조직 자산으로 확산하는 사내 강연 ‘경험을 잇(IT)다’를 시작한다. 성공과 실패, 프로젝트 이야기를 공유하며 개인의 배움을 회사 전체의 성장으로 연결하는 선순환을 만든다. 구성원 경험을 조직 자산으로 잇는 사내 강연 운영

성공·실패·프로젝트 노하우 공유로 성장 선순환 지향

쿠도지식뱅크·비전체계와 연계한 사람 중심 문화 강화

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AI·ICT 전문기업 쿠도커뮤니케이션㈜(대표 김용식)은 구성원의 업무 경험과 성장 노하우를 조직의 지식 자산으로 확산하기 위한 사내 강연 프로그램 ‘경험을 잇(IT)다’를 새롭게 운영한다고 밝혔다.‘경험을 잇(IT)다’는 구성원들이 업무 현장에서 쌓은 성공과 실패의 경험, 프로젝트 노하우와 성장 스토리를 직접 나누는 사내 지식 공유 프로그램이다. 단순한 직무 교육을 넘어, 개인의 소중한 경험을 조직 전체의 자산으로 연결하고 다시 구성원의 성장으로 환원되는 선순환 구조를 지향한다.쿠도커뮤니케이션은 그간 ‘직원의 성장이 곧 회사의 성장’이라는 철학을 바탕으로, 사람 중심의 성장 문화를 단계적으로 다져왔다.2023년 역량성장위원회를 발족한 데 이어 구성원들이 지식과 업무 노하우를 공유할 수 있는 사내 학습 플랫폼 ‘쿠도지식뱅크(LMS)’를 운영하고 있으며, 2024년에는 사업부 비전 워크숍을 통해 7개 사업부와 2개 관리부서의 비전·미션·핵심가치를 전사 비전과 정렬했다. 이러한 HRM·HRD 체계를 기반으로 쿠도커뮤니케이션은 2025년 인적자원개발 우수기관(Best HRD) 인증을 획득한 바 있다.이번 ‘경험을 잇(IT)다’는 이러한 제도와 활동을 하나의 성장 흐름으로 연결하는 ‘성장 플로우 휠(Grow·Flow·Wheel)’의 일환이다. 회사의 비전과 사업부의 방향성을 구성원 개인의 업무와 연결하고, 현장에서 만들어진 경험과 지식을 다시 조직 전체에 공유함으로써 회사·사업부·구성원 간 조직정렬(Alignment)을 내재화하는 것을 목표로 한다.첫 번째 강연은 오는 8월 13일 쿠도커뮤니케이션 DX타워에서 진행된다. 시큐리티사업부 윤태석 이사가 ‘하늘의 위협을 막다 – 우리가 지킨 인천항’을 주제로 프로젝트 수행 경험을 공유하며, AX사업부 서성혁 부장은 ‘15년의 기록, 쿠도와 함께 쌓아 올린 프로젝트 이야기’를 통해 장기간 다양한 현장에서 축적해 온 업무 경험과 성장 과정을 구성원들에게 전달할 예정이다.시큐리티사업부 윤태석 이사는 “업무 경험은 개인에게만 남아 있을 때보다 구성원들과 공유될 때 더 큰 가치가 생긴다고 생각한다”며 “이번 강연에서는 프로젝트의 결과만 소개하기보다 실제 현장에서 어떤 판단을 했고, 어려움을 어떻게 해결했는지를 공유해 동료들이 자신의 업무에도 적용할 수 있는 경험을 전달하고 싶다”고 말했다.강연 참가 구성원은 “다른 사업부의 프로젝트는 결과 중심으로 접하는 경우가 많았는데, 실제 담당자의 경험을 통해 프로젝트 과정과 고민을 들을 수 있다는 점이 인상적이다”며 “다른 구성원의 경험을 통해 새로운 시각과 업무 노하우를 얻고 이를 자신의 업무에도 적용할 수 있는 기회가 될 것으로 기대한다”고 말했다.쿠도커뮤니케이션은 앞으로도 다양한 직무와 프로젝트 경험을 가진 임직원을 강연자로 발탁해 ‘경험을 잇(IT)다’ 프로그램을 이어갈 방침이다. 아울러 강연의 핵심 내용을 쿠도지식뱅크 등 사내 학습 시스템과 연계해, 개인의 경험이 일회성에 머물지 않고 조직 전체의 지식 자산으로 탄탄하게 쌓이도록 운영할 계획이다.쿠도커뮤니케이션 관계자는 “‘경험을 잇(IT)다’는 회사가 일방적으로 지식을 전달하는 교육 프로그램이 아니라 구성원이 서로의 경험을 통해 배우고 성장하는 자리”라며 “앞으로도 회사의 비전과 구성원의 성장을 연결하는 다양한 제도를 통해 사람 중심의 성장 문화를 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.