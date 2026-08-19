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7월 수출 990억 달러로 ‘역대 최대’… 전년比 63% 증가

관세청이 18일 발표한 ‘2026년 7월 월간 수출입 현황’ 확정치에 따르면 지난달 수출액이 990억 달러를 기록하며 지난해 같은 달보다 63% 증가했다. 7월 기준 역대 최고 실적이며, 1000억 달러를 돌파한 지난 6월보다는 다소 줄었다. 사진은 인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에 수출용 컨테이너가 쌓여 있는 모습.

뉴시스