용산 청년임대 승부수… 李 “정책 흔드는 시도 휘말리면 안 돼”

정부·서울시 ‘공급 대책’ 갈등

이미지 확대 김용범(왼쪽) 청와대 정책실장과 오세훈 서울시장이 18일 청와대에서 열린 제1회 을지국무회의에서 대화를 나누고 있다. 오른쪽 사진은 정부가 주택 공급 후보지로 검토 중인 서울 용산구 용산공원 일대의 전경. 서울시와 용산구는 역사·환경적 가치 등을 이유로 공원 내 주택 공급에 반대하고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 김용범(왼쪽) 청와대 정책실장과 오세훈 서울시장이 18일 청와대에서 열린 제1회 을지국무회의에서 대화를 나누고 있다. 오른쪽 사진은 정부가 주택 공급 후보지로 검토 중인 서울 용산구 용산공원 일대의 전경. 서울시와 용산구는 역사·환경적 가치 등을 이유로 공원 내 주택 공급에 반대하고 있다.

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세줄 요약 정부가 용산공원을 청년 임대주택 후보지로 검토하며 서울 핵심지 주택 공급 확대에 나섰다. 이재명 대통령은 정책을 흔들려는 시도에 휘둘리지 말라고 주문했고, 여당은 용산공원특별법 개정 처리도 검토하고 있다. 용산공원 청년 임대주택 후보지 검토

이재명 대통령, 정책 흔들기 경계 주문

여당, 특별법 개정안 처리 검토

2026-08-19 3면

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정부가 서울 용산공원을 신규 주택 후보지로 선정하고 ‘청년 임대주택’을 공급하는 방안을 검토한다. 서울시가 그린벨트(개발제한구역)를 포함한 녹지 개발에 전면 반대하는 상황에서 ‘청년’을 앞세워 승부수를 던진 것이다. 선호도 높은 서울 핵심지역 주택 공급을 통해 지지층에서 이탈하는 청년 세대의 마음을 붙잡고 부동산 시장 안정까지 도모할 수 있을지 주목된다.국토교통부 관계자는 18일 “용산공원 활용을 두고 여러 방안에 대해 검토가 들어간 상황”이라며 “공론화를 통해 공원 활용 찬반에 대한 국민 여론을 보면서 대책을 마련할 것”이라고 밝혔다. 앞서 김윤덕 국토부 장관이 “용산공원 전체를 주택공급 부지로 고민하고 있다”고 밝힌 이후 정부가 실무적으로도 용산공원을 활용한 공급 방안을 살펴보고 있다는 의미다. 정부는 첫 단추로 용산어린이정원을 포함한 용산공원에 ‘청년 임대주택’을 조성하는 방안 검토에 나섰다. 국토부 관계자는 “주거 문제에서 청년과 신혼부부들이 소외당한다고 느끼는 만큼 결혼과 출산 등 여러 주기에 걸쳐 생활이 가능한 주택을 공급하는 것을 염두에 두고 살펴보는 것”이라고 설명했다. 앞서 이재명 대통령도 2022년 대선 과정에서 “용산공원 일부와 주변 미군 용지 등을 활용해 청년 기본주택 10만 가구를 공급하겠다”는 구상을 제시한 바 있다.이 대통령은 이날 국무회의에서 “건설업체들과 면담을 진행해 요구사항을 청취하고 해결 방안을 모색해 필요한 조치들을 꼼꼼히 챙겨 달라”고 한성숙 국무총리에게 주문했다. 이어 “정책에 대한 정당한 지적은 수용하는 유연성을 갖되, 정책을 흔들려고 하는 시도에 휘둘려서는 안 된다”고 말했다. 서울 내 주택 공급 대책을 추진하면서 서울시의 반대에 휘둘려선 안 된다는 의미로 해석된다.용산공원은 전체 면적이 약 300만㎡(약 90만 7000평)인 대규모 도심 공원녹지로, 주택을 지으려면 용산공원 조성 특별법 개정이 필요하다. 전용면적 59㎡ 이하 주택 위주로 용적률 500% 이상 초고층으로 개발하면 최대 2만 가구를 공급할 수 있다는 분석이 나온다. 전용 84㎡로 하더라도 8000가구가량을 지을 수 있다. 서울 도심에서 대규모 신규 택지를 찾기가 어려운 상황에서 용산공원은 입지와 규모 측면에서 정부가 눈여겨볼 수밖에 없는 카드다.정부는 용산국제업무지구에 1만가구를 공급하는 방안도 추진하고 있다. 2028년 말 착공이 목표다. 하지만 서울시는 최대 8000가구 수준이 적정하고, 임대주택 비율을 줄여야 한다고 맞서고 있다. 김 장관과 오세훈 서울시장은 20일 만나 용산 주택 공급 문제를 놓고 협의한다.더불어민주당은 20일 본회의를 열고 지난해 발표된 9·7 공급 대책 후속 법안을 우선 처리할 방침이다. 본회의에 부의된 용산공원 조성 특별법 개정안을 함께 처리하는 방안도 검토하고 있다. 현재 미군으로부터 반환받은 부지에 공원 조성이 가능하도록 반환 부지 조성계획 수립을 허용하고, 국토부 장관 판단 아래 도시공원·녹지 확보 기준을 대통령령 범위에서 완화할 수 있도록 하는 내용을 담고 있다. 법안이 통과되면 용산공원 본체에 주택을 공급하기 위한 첫 단추를 채우게 된다.민주당 소속 국회 국토교통위원과 국토부는 19일 당정협의를 열고 용산공원 활용 방안 등을 포함한 주택공급 후속 대책을 논의한다. 반면 국민의힘은 용산공원 주택 공급에 대해 “묻지마 공급의 민낯”이라며 “무책임한 정략적 포퓰리즘”이라고 비판했다.