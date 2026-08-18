[포토] 꽃다발 받는 매디슨 황 엔비디아 수석이사

세줄 요약 LG전자가 엔비디아 핵심 관계자들을 양재 데이터팩토리에 초청해 로보틱스 협업 방안을 논의했다. LG 클로이드와 엔비디아 옴니버스, 코스모스, 아이작 플랫폼을 활용해 데이터 생성과 학습을 진행하며, 연내 수백 대 로봇 투입과 10만 시간 규모 데이터 확보를 목표로 했다. 엔비디아 핵심 관계자 초청, 협업 논의

양재 데이터팩토리 가동 현황 확인

로봇·가상데이터 결합 학습 체계 구축

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LG전자가 엔비디아와 로보틱스 분야 협업을 확대하며 미래 전략 사업 강화에 나선다.LG전자는 18일 서울 서초구에 구축 중인 LG 데이터팩토리에 젠슨 황 엔비디아 CEO의 장녀이자 엔비디아 옴니버스·로보틱스 제품 마케팅 수석 이사인 매디슨 황을 포함한 엔비디아 핵심 관계자들을 초청해 양사의 시너지 창출 방안을 논의했다.이 자리에는 류재철 LG전자 CEO, 현신균 LG CNS CEO, 정수헌 LG사이언스파크 대표 등 LG그룹 계열사 최고경영진이 함께 했다.이번 회동은 지난 13일 양사가 미국 캘리포니아주 산타클라라에 위치한 엔비디아 본사에서 미래 전략사업 협업을 위한 업무협약을 체결한 지 나흘 만에 이뤄졌다.양사 관계자들은 연내 풀가동을 목표로 구축 중인 LG전자 양재 데이터팩토리의 가동 현황을 확인했다.데이터팩토리에는 현재 LG전자 자체 제작 로봇인 ‘LG 클로이드’가 투입돼 데이터 생성과 수집, 학습하고 있다. 데이터 수집·적용 과정에 엔비디아 옴니버스 라이브러리, 엔비디아 코스모스 오픈월드 모델, 엔비디아 아이작 오픈 로보틱스 개발 플랫폼 등 엔비디아 피지컬 AI 기술이 활용된다.LG 클로이드는 가정 환경처럼 꾸며진 공간에서 청소하고, 미국 테네시 세탁기공장의 공정을 모사한 제조환경에서 부품을 옮기고 적재하거나 조립하는 작업 등을 수행 중이다. LG CNS의 물류 자동화 설루션, LG이노텍의 로봇 손 학습 공간에도 로봇이 투입돼 있다.LG전자는 수십년간 제조·물류 현장에서 확보한 숙련공 노하우 등 양질의 데이터를 엔비디아 로보틱스 설루션과 결합해 차별화된 데이터 선순환 체계를 구축한다는 목표다.양재 데이터팩토리는 지하 1층부터 지상 3층까지 4개 층, 연면적 1만㎡ 규모로 조성된다.LG전자는 연내 로봇 투입 대수를 수백 대 규모로 늘리고, 향후 데이터 학습 체계를 지속 업그레이드할 계획이다.LG전자가 연말까지 양재 데이터팩토리에서 직접 수집하는 데이터와 증폭·합성으로 생성하는 가상 데이터를 더한 학습용 데이터 분량은 총 10만 시간에 이를 것으로 예상된다. 햇수로 따지면 12년 치에 해당하는 규모다.