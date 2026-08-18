담소 소사골순대·육개장, 창업 15주년 맞아 ‘제2의 도약’

세줄 요약 담소 소사골순대·육개장이 창업 15주년을 맞아 브랜드 운영 방향을 재정비했다. 22평·13개 테이블 규모의 소규모 매장에서 홀·포장 중심 운영으로 하루 평균 291만 원 매출을 기록했고, 보쌈 추가와 배달 확대를 통해 사업 영역을 넓힐 계획이다. 창업 15주년 맞아 브랜드 재정비와 도약 선언

순대국·육개장에 보쌈 추가, 메뉴 경쟁력 강화

22평 매장서 홀·포장 중심 운영, 배달 확대 검토

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소사골 순대국과 육개장 등을 선보여 온 담소 소사골순대·육개장이 창업 15주년을 맞아 브랜드 운영 방향을 새롭게 정비하고 향후 사업 확대에 나선다.담소는 지난 15년간의 운영 경험을 바탕으로 올해 초부터 매장 인테리어 개선과 메뉴 경쟁력 강화 등을 추진하고 있다. 매장 환경을 개선하는 한편 기존 순대국과 육개장 중심의 메뉴에 보쌈을 추가해 고객 선택의 폭을 넓혔다.최근 문을 연 한 매장은 22평 규모에 13개 테이블을 갖춘 소규모 매장으로, 상권 규모가 크지 않은 지역에서 운영되고 있다. 회사 측에 따르면 해당 매장은 홀과 포장을 중심으로 영업하며 하루 평균 약 291만 원의 매출을 기록하고 있다.담소는 해당 매장의 운영 경험을 바탕으로 매장 규모와 입지에 따른 운영 방식을 점검하고, 향후 배달 등 영업 채널도 확대할 계획이다.메뉴 역시 기존 순대국·육개장 전문점에서 보쌈을 새롭게 추가해 ‘순대국·육개장·보쌈 전문점’으로 브랜드를 업그레이드했다. 이를 통해 점심 식사뿐 아니라 저녁 식사와 가족 외식, 모임 등 다양한 고객 수요를 충족한다는 전략이다.담소 관계자는 “15년 동안 고객 여러분께 받은 사랑과 신뢰에 보답하기 위해 새로운 도약을 준비했다”며 “작은 규모의 B급 상권 매장에서도 높은 매출을 만들어 낼 수 있다는 가능성을 확인한 만큼, 앞으로도 매장 고급화와 메뉴 개발, 배달 등 다양한 영업 채널을 통해 브랜드 경쟁력을 더욱 높여 가겠다”고 밝혔다.창업 15년. 담소는 검증된 브랜드 경쟁력을 바탕으로 새로운 15년을 향한 ‘제2의 도약’을 시작한다.