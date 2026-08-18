옆커폰, 공식 앱 통해 휴대폰 시세 및 전국 매장 정보 제공

세줄 요약 옆커폰이 공식 모바일 앱을 통해 통신사·요금제별 단말기 시세와 중고폰 가격, 전국 720개 오프라인 매장 정보를 한 번에 안내한다. 위치 기반 매장 찾기와 견적 문의, 1:1 상담 연결 기능도 더해 소비자가 구매 전 조건을 비교하고 합리적인 선택을 돕는다 공식 앱서 단말기 시세·요금제 비교 제공

전국 720개 매장 정보와 위치 기반 검색

견적 문의·1:1 상담 연결로 구매 편의 강화

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휴대폰 유통 프랜차이즈 브랜드 ‘옆커폰’이 공식 모바일 애플리케이션을 통해 통신사·요금제별 단말기 시세를 비교하고 전국 오프라인 매장 정보를 안내하는 서비스를 강화한다고 밝혔다.옆커폰 공식 앱은 소비자가 휴대폰 구매 전 다양한 조건을 비교하고 자신에게 맞는 구매 계획을 세울 수 있도록 구성됐다. 통신사와 요금제별 혜택을 한눈에 비교할 수 있으며, 원하는 휴대폰의 견적 정보를 간편하게 확인할 수 있다.이와 함께 약정 세부 조건과 함께 이용 중인 중고 단말기의 현재 시세를 확인할 수 있도록 지원해 소비자가 본인의 통신 예산과 기기 교체 주기에 맞춰 합리적인 구매 타이밍을 설정할 수 있도록 돕는다.위치 기반(LBS) 매장 검색 기능도 탑재됐다. 사용자의 현재 위치를 기반으로 가장 인접한 옆커폰 가맹점을 즉시 탐색할 수 있으며, 각 지점별 기본 정보와 운영 시간, 상담 접수 방식 등을 직관적으로 파악할 수 있다.매장 문의 방식도 다양화했다. 앱에서 주변 매장을 확인한 후 이용자가 원하는 방식으로 해당 매장에 문의할 수 있는 바로 연결 기능을 제공한다. 또한 앱을 통해 원하는 통신사와 요금제, 단말기 등 구매 조건을 입력해 견적 문의를 남기면 가까운 매장에서 내용을 확인한 뒤 고객에게 연락해 상담을 진행하는 방식도 지원한다.옆커폰은 전국 720개 가맹 매장 네트워크를 기반으로 지역 밀착형 상담 체계를 구축하고 있으며, 지역별 매장 현황과 단말기 가격 정보를 투명하게 전달해 소비자의 합리적인 선택을 지원한다는 방침이다.옆커폰 관계자는 “공식 앱을 통해 소비자들이 단말기 구매 시 필수적으로 확인해야 하는 시세 동향과 지점 정보를 투명하고 손쉽게 접할 수 있도록 플랫폼 기능을 고도화했다”며 “단말기 및 요금제 조건을 꼼꼼히 비교한 후 가까운 오프라인 매장에서 전문적인 맞춤 상담까지 원활하게 이어지도록 편의성 개선을 지속해 나갈 것”이라고 전했다.