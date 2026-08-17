금값 한달 새 11% 반등… 연말 5000달러 탈환하나

美 긴축 우려 완화·각국 금 매입

개미들도 4개월 만에 ‘사자’ 전환

이미지 확대 17일 서울 종로구 삼성금거래소 본사에서 직원이 골드바 등 금 제품을 선보이고 있다. 최근 국제 금값이 반등하면서 개인투자자들은 4개월 만에 금 순매수로 돌아섰다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 17일 서울 종로구 삼성금거래소 본사에서 직원이 골드바 등 금 제품을 선보이고 있다. 최근 국제 금값이 반등하면서 개인투자자들은 4개월 만에 금 순매수로 돌아섰다.

이지훈 기자

세줄 요약 금값이 최근 한 달 새 11% 넘게 반등했다. 연준의 추가 금리 인상 우려가 약해지며 투자 매력이 되살아났고, 중앙은행의 금 매입과 개인투자자의 순매수도 상승세를 뒷받침했다. 연말 5000달러 회복 전망도 나왔다. 금값 한 달 새 11% 반등, 저점 탈출

연준 긴축 우려 완화, 금 투자 매력 회복

한은·개인 매수세 유입, 연말 5000달러 전망

2026-08-18 B3면

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지지부진하던 금값이 최근 미국 연방준비제도(연준)의 긴축 우려가 완화되면서 반등 조짐을 보이고 있다.17일 금융투자업계에 따르면 지난 14일 기준 12월물 금 선물 가격은 온스당 4437.3달러에 거래를 마쳤다.금 선물 가격은 지난 1월 29일 종가 기준 사상 최고치인 온스당 5354.8달러까지 치솟은 뒤 하락세를 이어가 지난달 16일 3992.1달러까지 떨어졌다. 약 5개월 반 동안 25% 넘게 하락한 것이다. 하지만 이후 반등하기 시작해 한 달 만에 11% 넘게 올랐다.상반기 금값을 짓눌렀던 것은 달러 강세와 미국의 기준금리 인상 우려였다. 금은 이자를 지급하지 않는 자산이어서 금리가 오르면 상대적으로 투자 매력이 떨어지는 경향이 있다. 하지만 최근 미국의 7월 비농업 부문 고용 등 주요 고용지표가 부진하게 나오면서 연준의 추가 금리 인상 가능성이 낮아졌고, 금 투자 매력이 다시 부각됐다는 분석이다.글로벌 중앙은행의 금 매입 움직임도 금값을 떠받치는 요인이다. 한국은행은 지난 12일 금 상장지수펀드(ETF)인 ‘SPDR GOLD TR’을 2억 5041만달러(약 3600억원) 규모로 보유하고 있다고 공시했다. 한은이 금 투자에 나선 것은 2013년 이후 13년 만이다.개인투자자도 4개월 만에 금을 다시 사들이기 시작했다. 한국거래소에 따르면 개인투자자는 이달 들어 지난 14일까지 KRX금시장에서 1330억원어치의 금을 순매수했다. 지난 5월부터 이어진 3개월 연속 순매도 행진이 멈춘 것이다.금값이 추가로 오를 수 있다는 전망도 나온다. 최예찬 상상인증권 연구원은 “과거 추세를 고려하면 올 연말 금 가격은 온스당 5000달러 근방까지 상승할 수 있을 것”이라고 내다봤다.