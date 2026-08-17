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칼국수 1만원 시대

한국소비자원에 따르면 지난 6월 서울에서 김밥 평균 가격은 3838원으로 1년 전보다 5.9% 올라 가장 많이 상승했다. 삼계탕(1만 8154원·4.3%), 칼국수(1만 38원·3.6%), 냉면(1만 2615원·2.8%) 등도 올랐다. 사진은 17일 서울 명동 한 음식점의 메뉴 안내판.

뉴스1