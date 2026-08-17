롯데, 취준생 대상 유통·호텔·서비스 교육 프로그램 운영

청년 직무 아카데미 ‘리프트’(LIFT) 개강

이미지 확대 지난 14일 롯데인재개발원 오산캠퍼스에서 열린 입학식에서 김민수(앞줄 왼쪽 네번째) 롯데인재개발원장과 교육생들이 기념촬영을 하고 있다. 롯데 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 14일 롯데인재개발원 오산캠퍼스에서 열린 입학식에서 김민수(앞줄 왼쪽 네번째) 롯데인재개발원장과 교육생들이 기념촬영을 하고 있다. 롯데 제공

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롯데가 오는 18일부터 청년 직무 아카데미인 ‘리프트’(LIFT·Lifetime Inspiration For Tomorrow) 교육을 시작한다. 리프트는 고용노동부가 청년들의 직무 역량 강화와 취업을 지원하기 위해 추진하는 K-뉴딜 아카데미 사업의 일환이다. 롯데는 취업 준비생을 대상으로 유통과 호텔∙서비스 분야의 교육 프로그램을 운영한다.17일 롯데는 서류 심사와 온라인 면접을 거쳐 200여명의 교육생을 선발해 12주간 실무 중심의 유통, 호텔∙서비스 교육을 진행한다고 밝혔다. 지난 13~14일 각각 부산과 서울에서 리프트 입학식을 진행했다.리프트 교육 과정은 실무 역량 및 취업 경쟁력 강화를 목표로 직무 기초 교육, 현장 체험, 현직자 멘토링, 실전 과제 등으로 구성됐다. 롯데는 유통, 호텔사업 노하우를 교육생들에게 전할 예정이며, 직무별 취업 컨설팅, 자기소개서 작성, 모의 면접 등의 교육도 진행한다. 또 인공지능(AI) 활용 능력을 정규 교육 과정에 편성하고 교육생들의 AI 활용 능력 향상을 위해 생성형 AI 활용 실습 및 실제 업무에 적용된 사례를 소개한다.롯데 관계자는 “LIFT는 롯데가 유통과 호텔·서비스 사업을 운영하며 축적한 경험과 현장 노하우를 청년들과 나누는 실무 중심 교육”이라며 “롯데는 앞으로도 취업을 준비하는 청년들이 직무 역량을 높이고 취업 경쟁력을 갖출 수 있도록 현장 중심의 교육과 지원을 이어갈 것”이라고 말했다.