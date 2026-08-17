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신세계백화점, 역대 최대 ‘베이비페어’ 연다

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-08-17 15:27
수정 2026-08-17 15:27
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세줄 요약
  • 전국 점포서 역대 최대 베이비페어 개최
  • 육아용품 최대 40% 할인과 단독 상품 선보임
  • 키즈 멤버십·여행 상품으로 가족 수요 공략
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신세계백화점 제공
신세계백화점 제공


신세계백화점은 오는 30일까지 전국 점포에서 역대 최대 규모의 ‘베이비페어’를 연다고 17일 밝혔다. 올해 1분기 합계출산율이 전년 대비 14.8% 늘어난 0.95명으로 1981년 통계 작성 이래 1분기 기준 최대 증가율을 기록하면서 유아동 시장 확대에 대한 기대가 커진 데 따른 것이다.

이번 행사에는 50여개 브랜드가 참여해 유모차·카시트·아기띠 등 육아용품을 최대 40% 할인 판매한다. 브라이텍스, 싸이벡스, 아티포페 등이 신세계 단독 상품을 선보이고, 루미플래닛·실버크로스·노리터프로젝트 등 키즈 브랜드의 릴레이 팝업도 열린다.

신세계백화점의 프리미엄 여행 플랫폼 ‘비아신세계’에서는 가족 여행객을 겨냥해 오는 10월 출항하는 ‘디즈니 크루즈’ 여행 상품을 선보인다. 선상에서 디즈니 캐릭터를 만나고 다양한 공연과 액티비티를 즐길 수 있는 상품으로 가족 여행 수요를 겨냥했다.

키즈 고객을 위한 멤버십 혜택도 제공한다. 신세계백화점은 대구신세계와 광주신세계, 사우스시티, 김해점, 천안아산점에서 키즈 멤버십을 운영하고 있다. 가입 고객에게 아동 장르 구매 시 최대 8%의 리워드를 제공하고, 가족 고객을 위한 맞춤형 행사 소식과 혜택도 안내한다.

일부 점포는 키즈 멤버십으로 최대 8% 리워드를 제공한다. 신백멤버스 가입 고객이 제휴카드로 아동 패션·잡화를 일정 금액 이상 구매하면 최대 20만원 상당 상품권도 증정한다.
김현이 기자
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