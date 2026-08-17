육지묘 의존 탈출… 제주산 우량 딸기묘, 올해 첫 농가 보급

제주도 농업기술원, 조직배양기술로 생산한

제주산 우량 딸기묘 9월 정식… 12월 첫 수확

이미지 확대 제주도농업기술원이 조직배양 기술로 생산한 제주산 우량 딸기묘를 올해 도내 시범농가에 정식한다. 사진은 딸기묘 생육 모습. 제주도농업기술원 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도농업기술원이 조직배양 기술로 생산한 제주산 우량 딸기묘를 올해 도내 시범농가에 정식한다. 사진은 딸기묘 생육 모습. 제주도농업기술원 제공

세줄 요약 제주도 농업기술원이 조직배양으로 만든 우량 딸기묘를 올해 처음 도내 시범농가에 정식했다. 육지에서 들여오던 묘를 대체해 병해 위험과 운송 부담을 줄이고, 제주 기후에 맞는 생산·공급 체계를 시험한다. 제주산 우량 딸기묘 첫 도내 보급

육지 의존 줄이는 자체 공급체계 구축

9월 정식 뒤 생육·수량 비교 검증

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제주에서 직접 생산한 우량 딸기묘가 올해 처음으로 도내 농가에 보급된다. 그동안 육지에서 묘를 들여오던 제주 딸기 농가가 자체 생산·공급 체계를 구축하는 첫발을 떼는 셈이다.제주도 농업기술원은 조직배양 기술로 생산한 제주산 우량 딸기묘를 올해 도내 시범농가에 정식한다고 17일 밝혔다. 오는 9월 정식한 뒤 12월 첫 수확에 들어갈 전망이다.제주지역 딸기 농가는 그동안 대부분 ‘설향’ 품종의 재배용 묘를 다른 지역에서 구입해 왔다. 제주 특유의 여름철 고온다습한 기후로 육묘 과정에서 병해 관리와 온·습도 조절이 쉽지 않기 때문이다.하지만 도외에서 묘를 들여올 경우 생산 현장에서 묘의 상태를 직접 확인하기 어렵고, 장거리 운송 과정에서 활력이 떨어지거나 병해충에 노출될 가능성도 있다.농업기술원은 이런 문제를 개선하기 위해 지난해부터 생산농가와 함께 우량 딸기묘 생산·공급체계 구축 시범사업을 추진하고 있다.지난해 사업비 1억 8000만원을 투입해 도내 4개 농가에 기존 시설딸기 재배시설을 활용한 육묘 기반을 마련했다. 육묘용 가대와 냉·난방기, 차열망 등을 설치해 딸기묘를 안정적으로 키울 수 있는 환경을 갖췄다.올해 3월에는 조직배양 기술로 생산한 우량 딸기 원원묘(우량 어미묘) 6000주를 시범농가에 공급했다. 농가들은 이를 증식해 정식용 원묘 9만주 생산을 목표로 하고 있다. 딸기묘는 조직배양묘에서 기본묘, 원원묘, 원묘 순으로 증식된다.농업기술원은 매월 잎 수와 포복경(런너·기는 줄기) 발생량 등을 점검하며 육묘 상태를 관리하고 있다. 오는 9월 정식 이후에는 병 발생 정도와 생육 상태, 수량 등을 도외에서 들여온 묘와 비교해 사업 효과와 현장 적용 가능성을 검증할 계획이다.양성년 농업연구사는 “제주 농가가 도외에서 묘를 구입하지 않고도 안정적으로 딸기를 재배할 수 있는 기반을 마련하는 것이 목표”라며 “시범사업 결과를 바탕으로 제주 기후와 재배 여건에 적합한 딸기묘 생산·관리 기술을 보완하고, 우량묘 생산·공급 기반을 단계적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.