주담대 지켜라… 마통부터 잠그는 은행들

신용대출 年목표 2조 526억 초과

대출 총량 늘려도 곧 잠식 가능성

5대 은행, 신규 마통 대폭 줄이기로

세줄 요약 정부가 가계대출 총량을 두 배로 늘렸지만 은행권은 긴장을 풀지 못했다. 올해 총량을 빨리 소진시킨 것은 주담대가 아니라 마통 등 신용대출이었고, 증시 과열에 따른 빚투도 겹쳤다. 은행들은 미사용 마통 한도 축소와 연장 제한으로 신용대출 관리 고삐를 죄고 있다. 가계대출 총량 확대에도 은행권 긴장 지속

주담대보다 마통·신용대출 증가가 총량 압박

미사용 마통 한도 축소·연장 제한 추진

2026-08-17 8면

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정부가 ‘대출 오픈런’을 막기 위해 가계대출 총량을 두 배로 늘렸지만 은행권의 긴장감은 여전하다. 올해 총량을 예상보다 빨리 소진시킨 주범이 주택담보대출이 아니라 마이너스통장(마통) 등 신용대출이었기 때문이다. 은행들은 ‘마통’을 뚫어놓고 한 번도 사용하지 않은 경우 한도를 깎는 등 자체 관리에 나선다.16일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 은행의 지난 13일 기준 가계대출 잔액은 650조 7747억원으로 지난해 말보다 5조 8047억원 늘었다. 연간 증가 목표인 4조 3363억원을 이미 1조 4684억원 넘어섰다.하지만 주담대는 연간 목표보다 오히려 5841억원 덜 늘었다. 반면 신용대출 등이 포함된 기타대출은 4조 6873억원 급증해 연간 목표를 2조 526억원 초과했다. 증시가 달아오르면서 마통 등을 활용한 ‘빚투’가 늘어난 영향이다. 특히 마통은 고객이 미리 받아둔 한도에서 언제든 돈을 꺼내 쓸 수 있어 은행이 사후적으로 증가세를 통제하기 어렵다. 주담대와 신용대출이 ‘가계대출’ 한 주머니로 묶여 있다 보니 신용대출이 예상보다 늘자 애꿎은 주담대 문턱까지 높아졌다.정부가 총량 증가율 목표를 1.5%에서 3.0%로 높이면서 상황은 일단 나아졌다. 5대 은행이 추가분을 모두 주담대에 활용한다고 가정하면 연말까지 7조 5551억원을 더 공급할 수 있다.문제는 새로 생긴 여력에 ‘주담대 전용’이라는 꼬리표가 없다는 점이다. 하반기 증시가 다시 달아올라 빚투가 급증하면 추가로 확보한 총량을 신용대출이 다시 갉아먹을 수 있다.이에 은행권은 총량 확대와 별개로 신용대출 관리의 고삐를 죄는 분위기다. 신규 마통 한도를 낮추는 한편 장기간 사용하지 않은 마통은 만기 때 한도를 최대 20%까지 줄이고 연장도 제한할 계획이다.﻿