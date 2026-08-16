주담대 지켜라…마통부터 잠그는 은행들

세줄 요약 정부가 가계대출 총량을 두 배로 늘렸지만 은행권 긴장감은 여전했다. 올해 총량을 빨리 소진시킨 건 주담대보다 마통 등 신용대출이었고, 5대 은행은 신규 마통 한도를 줄이거나 장기 미사용 한도를 감축하는 등 자체 관리에 들어갔다. 가계대출 총량 확대에도 은행권 긴장 지속

주담대보다 마통·신용대출 급증이 총량 잠식

신규 마통 축소, 미사용 한도 감축 추진

이미지 확대 정부가 총량 증가율 목표를 1.5%에서 3.0%로 높인 가운데 은행들이 자체적으로 마이너스통장 등 신용대출 관리를 강화하고 있다. 지난 10일 시내 한 은행 영업점을 찾은 사람들이 대출 상담을 받고 있다. 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 정부가 총량 증가율 목표를 1.5%에서 3.0%로 높인 가운데 은행들이 자체적으로 마이너스통장 등 신용대출 관리를 강화하고 있다. 지난 10일 시내 한 은행 영업점을 찾은 사람들이 대출 상담을 받고 있다. 도준석 전문기자

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정부가 ‘대출 오픈런’을 막기 위해 가계대출 총량을 두 배로 늘렸지만 은행권의 긴장감은 여전하다. 올해 총량을 예상보다 빨리 소진시킨 주범이 주택담보대출이 아니라 마이너스통장(마통) 등 신용대출이었기 때문이다. 은행들은 ‘마통’을 뚫어놓고 한 번도 사용하지 않은 경우 한도를 깎는 등 자체 관리에 나선다.16일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 은행의 지난 13일 기준 가계대출 잔액은 650조 7747억원으로 지난해 말보다 5조 8047억원 늘었다. 연간 증가 목표인 4조 3363억원을 이미 1조 4684억원 넘어섰다.하지만 주담대는 연간 목표보다 오히려 5841억원 덜 늘었다. 반면 신용대출 등이 포함된 기타대출은 4조 6873억원 급증해 연간 목표를 2조 526억원 초과했다. 증시가 달아오르면서 마통 등을 활용한 ‘빚투’가 늘어난 영향이다. 특히 마통은 고객이 미리 받아둔 한도에서 언제든 돈을 꺼내 쓸 수 있어 은행이 사후적으로 증가세를 통제하기 어렵다. 주담대와 신용대출이 ‘가계대출’ 한 주머니로 묶여 있다 보니 신용대출이 예상보다 늘자 애꿎은 주담대 문턱까지 높아졌다.정부가 총량 증가율 목표를 1.5%에서 3.0%로 높이면서 상황은 일단 나아졌다. 5대 은행이 추가분을 모두 주담대에 활용한다고 가정하면 연말까지 7조 5551억원을 더 공급할 수 있다.문제는 새로 생긴 여력에 ‘주담대 전용’이라는 꼬리표가 없다는 점이다. 하반기 증시가 다시 달아올라 빚투가 급증하면 추가로 확보한 총량을 신용대출이 다시 갉아먹을 수 있다.이에 은행권은 총량 확대와 별개로 신용대출 관리의 고삐를 죄는 분위기다. 신규 마통 한도를 낮추는 한편 장기간 사용하지 않은 마통은 만기 때 한도를 최대 20%까지 줄이고 연장도 제한할 계획이다.최근에는 빚투 열기가 다소 잦아들었다. 5대 은행의 신용대출 잔액은 지난달 말 109조 7533억원에서 지난 13일 109조 7664억원으로 131억원 늘었다. 지난 5월과 6월 각각 2조원 넘게 증가했던 것과 비교하면 증가세가 크게 꺾였다.