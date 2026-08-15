빌 게이츠 ‘테라파워’ 손잡은 SK…“AI 전력난, SMR로 뚫는다”

美 차세대 원전업체 ‘테라파워’-SK이노베이션, 공동사업 합의

이미지 확대 정부서울청사 찾은 빌 게이츠 테라파워·마이크로소프트 창업자 빌게이츠 게이츠 재단 이사장이 14일 서울 종로구 정부서울청사에 한성숙 국무총리 접견 차 방문하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 정부서울청사 찾은 빌 게이츠 테라파워·마이크로소프트 창업자 빌게이츠 게이츠 재단 이사장이 14일 서울 종로구 정부서울청사에 한성숙 국무총리 접견 차 방문하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 빌 게이츠 이사장, 조정식 국회의장 면담 빌 게이츠 게이츠재단 이사장이 14일 여의도 국회에서 조정식 국회의장과 면담을 위해 이동하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 빌 게이츠 이사장, 조정식 국회의장 면담 빌 게이츠 게이츠재단 이사장이 14일 여의도 국회에서 조정식 국회의장과 면담을 위해 이동하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 조정식 국회의장 ‘빌 게이츠 이사장 접견’ 조정식(오른쪽) 국회의장이 14일 여의도 국회의장 집무실에서 빌 게이츠 게이츠 재단 이사장을 접견하고 있다. 국회 제공 닫기 이미지 확대 보기 조정식 국회의장 ‘빌 게이츠 이사장 접견’ 조정식(오른쪽) 국회의장이 14일 여의도 국회의장 집무실에서 빌 게이츠 게이츠 재단 이사장을 접견하고 있다. 국회 제공

이미지 확대 빌 게이츠 의장 접견한 한성숙 국무총리 한성숙 국무총리가 14일 서울 종로구 정부서울청사에서 빌 게이츠 테라파워 이사회 의장과 면담을 하기 위해 만나 기념사진을 촬영하고 있다. 총리실 제공 닫기 이미지 확대 보기 빌 게이츠 의장 접견한 한성숙 국무총리 한성숙 국무총리가 14일 서울 종로구 정부서울청사에서 빌 게이츠 테라파워 이사회 의장과 면담을 하기 위해 만나 기념사진을 촬영하고 있다. 총리실 제공

이미지 확대 빌 게이츠 의장 만난 김정관 장관 김정관 산업통상부 장관이 14일 서울 모처에서 빌 게이츠 테라파워 이사회 의장과 만나 테라파워 소형모듈 원자로(SMR) 사업에 한국기업 참여 확대 방안 등을 논의하고 있다. 산업통상부 제공 닫기 이미지 확대 보기 빌 게이츠 의장 만난 김정관 장관 김정관 산업통상부 장관이 14일 서울 모처에서 빌 게이츠 테라파워 이사회 의장과 만나 테라파워 소형모듈 원자로(SMR) 사업에 한국기업 참여 확대 방안 등을 논의하고 있다. 산업통상부 제공

이미지 확대 기념촬영하는 최태원-빌 게이츠-김정관 김정관 산업통상부 장관이 14일 서울 모처에서 빌 게이츠 테라파워 이사회 의장과 만나 테라파워 소형모듈 원자로(SMR) 사업에 한국기업 참여 확대 방안 등을 논의한 뒤 기념촬영하고 있다. 왼쪽부터 최태원 SK그룹 회장, 빌 게이츠 의장, 김 장관. 산업통상부 제공 닫기 이미지 확대 보기 기념촬영하는 최태원-빌 게이츠-김정관 김정관 산업통상부 장관이 14일 서울 모처에서 빌 게이츠 테라파워 이사회 의장과 만나 테라파워 소형모듈 원자로(SMR) 사업에 한국기업 참여 확대 방안 등을 논의한 뒤 기념촬영하고 있다. 왼쪽부터 최태원 SK그룹 회장, 빌 게이츠 의장, 김 장관. 산업통상부 제공

이미지 확대 SK이노베이션, 테라파워와 나트륨 SMR 사업 협력과 차세대 SMR의 글로벌 시장 진출을 위한 합의서 체결 추형욱 SK이노베이션 대표이사와 크리스 르베크 테라파워 CEO가 14일 서울 모처에서 만나 나트륨 SMR 사업 협력과 차세대 SMR의 글로벌 시장 진출을 위한 합의서를 체결한 뒤 기념촬영하고 있다. 사진 위쪽부터 빌 게이츠 게이츠재단 이사장, 김정관 산업통상부 장관, 최태원 SK그룹 회장, 추 대표, 르베크 테라파워 CEO. SK이노베이션 제공 닫기 이미지 확대 보기 SK이노베이션, 테라파워와 나트륨 SMR 사업 협력과 차세대 SMR의 글로벌 시장 진출을 위한 합의서 체결 추형욱 SK이노베이션 대표이사와 크리스 르베크 테라파워 CEO가 14일 서울 모처에서 만나 나트륨 SMR 사업 협력과 차세대 SMR의 글로벌 시장 진출을 위한 합의서를 체결한 뒤 기념촬영하고 있다. 사진 위쪽부터 빌 게이츠 게이츠재단 이사장, 김정관 산업통상부 장관, 최태원 SK그룹 회장, 추 대표, 르베크 테라파워 CEO. SK이노베이션 제공

이미지 확대 빌 게이츠 의장 만난 김정관 장관 김정관 산업통상부 장관이 14일 서울 모처에서 빌 게이츠 테라파워 이사회 의장과 만나 테라파워 소형모듈 원자로(SMR) 사업에 한국기업 참여 확대 방안 등을 논의하고 있다. 산업통상부 제공 닫기 이미지 확대 보기 빌 게이츠 의장 만난 김정관 장관 김정관 산업통상부 장관이 14일 서울 모처에서 빌 게이츠 테라파워 이사회 의장과 만나 테라파워 소형모듈 원자로(SMR) 사업에 한국기업 참여 확대 방안 등을 논의하고 있다. 산업통상부 제공

이미지 확대 빌 게이츠 의장 만난 김정관 장관 김정관 산업통상부 장관이 14일 서울 모처에서 빌 게이츠 테라파워 이사회 의장과 만나 테라파워 소형모듈 원자로(SMR) 사업에 한국기업 참여 확대 방안 등을 논의하고 있다. 산업통상부 제공 닫기 이미지 확대 보기 빌 게이츠 의장 만난 김정관 장관 김정관 산업통상부 장관이 14일 서울 모처에서 빌 게이츠 테라파워 이사회 의장과 만나 테라파워 소형모듈 원자로(SMR) 사업에 한국기업 참여 확대 방안 등을 논의하고 있다. 산업통상부 제공

세줄 요약 빌 게이츠 테라파워 이사장이 방한해 한국 정·재계와 만나 AI 데이터센터 전력난 해소용 SMR 협력을 논의했다. SK이노베이션은 테라파워와 공동사업 합의서를 체결했고, HD현대·두산도 핵심 기자재와 EPC 협력에 나섰다. 정부는 한국이 표준화·양산 공급망을 갖춘 최적 파트너라고 강조했다. 빌 게이츠 방한, SMR 협력 논의 확대

SK이노베이션, 테라파워와 공동사업 합의

HD현대·두산, 핵심 기자재 공급망 참여

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

마이크로소프트(MS) 공동창업자이자 차세대 원전업체 테라파워 창업자인 빌 게이츠 게이츠재단 이사장이 방한 이틀째인 14일 한국 정·재계 주요 인사들과 잇따라 만나 인공지능(AI) 데이터센터 확산에 따른 전력난 해소를 위한 소형모듈원전(SMR) 협력 방안 등을 논의했다.지난해 8월 이후 1년 만에 방한한 게이츠 이사장의 방한은 올해는 테라파워가 차세대 원전 사업에서 구체적인 성과를 낸 이후 방한해 SK이노베이션, HD현대, 두산에너빌리티 등 국내 기업과의 실질적인 사업 협력이 본격화하는 분위기다.게이츠 이사장은 이날 오전 국회를 찾아 조정식 국회의장을 예방한 데 이어 오후에는 정부서울청사에서 한성숙 국무총리와 회동했다. 이어 김정관 산업통상부 장관을 만나 테라파워의 SMR 사업에 한국 기업의 참여 확대 방안을 논의했다. 앞서 SK, HD현대 등은 테라파워에 투자·협력을 했으며 여러 한국 기업들이 테라파워의 미국·해외 사업의 기자재·운영·시공 등 부문에 참여를 추진하고 있다.김 장관은 “SMR의 경제성 확보를 위한 표준화 보급을 위해서는 테라파워의 표준설계와 한국의 신뢰성 높은 대량 양산 공급망의 결합이 필수적”이라며 “지난 50여년간 구축해 온 ‘파운드리급 원전 제조·건설 생태계’를 바탕으로 한국이 테라파워에 최적의 파트너가 될 것”이라고 강조했다.김 장관은 게이츠 이사장에게 대기업뿐만 아니라 중소·중견기업들도 테라파워의 핵심 공급망이 될 수 있도록 관심을 당부했다.그는 “해외 시장 확대를 위해서는 계획된 예산과 기한 내 사업을 완료할 수 있는 역량이 중요하다”며 “이런 역량을 갖춘 한국 기업들은 테라파워의 비전을 현실로 구현해 낼 중추적 역할을 할 수 있다”고 부연했다.정부 차원의 공감대에 이어 구체적인 비즈니스 협력도 이뤄졌다. 면담 직후 김 장관, 게이츠 이사장, 최태원 SK그룹 회장이 참석한 가운데 테라파워와 SK이노베이션 간 ‘글로벌 공동사업 추진계약을 위한 주요 조건 합의서’ 체결식이 열렸다. 이번 합의로 SK이노베이션은 미국 및 글로벌 시장에서 테라파워의 SMR 사업에 본격적으로 참여하게 됐다.정기선 HD현대 회장 역시 이날 게이츠 이사장과 만나 미국 SMR 시장 공략에 속도를 냈다. HD현대는 정 회장과 게이츠 이사장, 크리스 르베크 테라파워 최고경영자(CEO), 이한우 현대건설 대표이사가 서울에서 만나 나트륨 원자로 상용화를 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.정 회장은 “기술, 제조, 설계·조달·시공(EPC)을 아우르는 협력체계를 기반으로 차세대 원자로의 상용화에 속도를 낼 수 있을 것”이라면서 “자체 기술 개발과 글로벌 기업들과의 협업을 통해 SMR 발전 수요 증가에 적극 대응하겠다”고 말했다. HD현대는 향후 원자로 용기를 연간 2~3기 공급할 수 있는 생산체계를 구축하는 것을 목표로 상용화에 앞서 생산설비 투자에 속도를 낼 계획이다.게이츠 이사장이 2008년 설립한 테라파워는 냉각재로 기존 경수로나 중수로처럼 물이 아닌 나트륨(소듐)을 사용하는 기술을 적용해 발전 효율과 안전성을 크게 높였다. 모듈당 발전 용량은 345㎿(메가와트)로 약 25만 가구가 한 번에 사용할 수 있는 전력량이다. 보통 대형 AI 데이터센터가 100㎿ 이상의 전력을 필요로 한다는 점을 고려할 때 약 3곳의 전력 수요에 맞먹는 규모다. 에너지저장장치를 활용하면 필요할 때 출력이 최대 500㎿까지 올라간다.테라파워는 지난 3월 미국 원자력규제위원회(NRC)로부터 미국 와이오밍주 캐머러 1호기 건설 허가를 획득했다. 상업 규모의 차세대 원전이 미국에서 건설 허가를 받은 첫 사례다.앞서 SK이노베이션과 지주사 SK㈜는 2022년 8월 테라파워에 2억 5000만 달러(약 3800억원)를 투자해 2대 주주로 올라섰다.2023년 3월에는 SK이노베이션과 한국수력원자력, 테라파워가 차세대 SMR 개발 및 사업화를 위한 업무협약을 체결하고, 테라파워가 개발 중인 소듐냉각고속로(SFR) 기반 4세대 SMR의 실증과 상업용 원자로 개발 등에서도 협력해 왔다.HD현대 계열사인 HD한국조선해양은 2022년 11월 테라파워에 3000만 달러(약 450억원)를 투자했다. 이미 HD현대는 테라파워의 1기 원자로 용기를 수주해 제작하고 있다. 지난 5월에는 MOU를 체결해 테라파워가 나트륨 원자로 기술을 제공하고 HD현대가 주기기 제조, 현대건설이 EPC를 담당하기로 했다.두산에너빌리티는 테라파워와 나트륨 원자로용 핵심 기자재 제작 계약을 체결했다고 이날 밝혔다. 두산에너빌리티는 테라파워 나트륨 원자로의 원자로 보호용기와 원자로 지지구조물, 원자로 내부구조물을 제작한다. 두산에너빌리티는 2024년 12월 테라파워 첫 SMR(1호기)의 핵심 기자재에 대한 제작성 검토 계약을 체결한 이후 설계 개선 작업을 진행하면서 테라파워와 협력 기반을 구축했다.SMR은 대형 원전보다 짓기가 쉽고, 안전해 수요지인 대형 데이터센터 등의 전력원으로 주목을 받아 온 차세대 기술이다. AI 전력난을 해소할 최적의 방안으로 꼽혀왔다.현재 전 세계에서 100개가 넘는 SMR이 개발 중인 가운데 각국 기업들은 국적을 넘어 합종연횡하며 새롭게 형성되는 SMR 시장 선점에 총력전을 펼치고 있다. 산업부 관계자는 “세계 원전시장 변화 속에서 국내 기업의 해외 SMR 노형 투자와 사업 개발, 공급망 진입은 원전 수출 다변화 측면에서 의미가 크다”며 “특히 글로벌 SMR 공급망이 형성되는 초기 단계인 지금이 국내 기업이 시장에 진입할 적기”라고 말했다. 정부는 이번 면담을 계기로 대기업뿐 아니라 원전 중소·중견기업의 글로벌 공급망 진출도 더욱 활발해질 것으로 기대했다.