롯데손보, 2분기 순익 13억원…분기 흑자전환

“자본건전성 개선 중심의 사업기반 강화”

이미지 확대 서울 중구 롯데손해보험 본사. 롯데손보 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 중구 롯데손해보험 본사. 롯데손보 제공

세줄 요약 롯데손해보험이 2분기 순이익 13억원을 기록하며 전 분기 순손실에서 흑자 전환했다. 보험영업이익은 265억원으로 직전 분기와 비슷했고, 계리적 가정 선진화 영향에도 CSM 감소를 최소화했다. K-ICS는 161.9%였다. 2분기 순이익 13억원, 전 분기 대비 흑자 전환

보험영업이익 265억원, 계리 가정 변화 영향 제한

K-ICS 161.9%, 순자산 9935억원으로 개선

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

롯데손해보험이 올해 2분기 순이익 13억원을 기록하며 전 분기 대비 흑자 전환했다고 14일 밝혔다. 1분기에는 중동발 금리 급등으로 투자 영업 실적이 줄면서 순손실 198억원을 기록했다.2분기 보험영업이익은 265억원으로 직전 분기(272억원)와 유사했다.보험사는 계리적 가정 선진화 제도가 반영돼 보험계약마진(CSM) 상각수익이 일부 줄었지만 영향을 최소화했다고 전했다.2분기 말 CSM은 2조 2431억원으로 직전 분기(2조 5090억원)에 비해 2659억원 조정됐다. 조정분은 대부분 계리적 가정 선진화 제도 도입의 영향이다.건전성 지표인 잠정 총 지급여력비율(K-ICS)은 161.9%로 안정적인 자본건전성을 유지했다.순자산 역시 9935억원으로 직전 분기(7047억원)에 비해 2888억원 늘었다. 보험계약 관련 기타포괄손익(OCI) 누계액이 크게 개선된 영향이다.롯데손해보험 관계자는 “안정적인 보험영업이익을 바탕으로 자본건전성 개선 중심의 사업기반 강화를 이어가겠다”고 말했다.