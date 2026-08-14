경제 [인사] 과학기술정보통신부·국토교통부 조중헌 기자 입력 2026-08-14 19:26 수정 2026-08-14 19:26 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2026/08/14/20260814500261 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 ■과학기술정보통신부 ◇과장급 전보 △다자협력담당관 한소희■국토교통부 ◇국장급 전보 △전세사기피해지원단장 성호철 ◇과장급 전보 △정보보호담당관 이승훈 △서울지방항공청 김포항공관리사무소장 김용옥 세종 조중헌 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 전세사기피해지원단장에 임명된 사람은? 성호철 한소희