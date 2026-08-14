노지감귤 생산량 조사 40분→15분으로 단축… AI가 감귤 따고 세는 시대 열렸다

스마트폰으로 감귤나무 촬영… 제주DA 플랫폼으로 전송

AI가 영상 속 감귤 열매 자동으로 찾아내 개수·크기 계산

촬영 영상 30분내 3차원 모델로…조사시간 단축·정확도 높여

9월 첫째 주 2026년산 노지감귤 생산예상량 공식 발표 예정

이미지 확대 농업기술원은 오는 18일부터 21일까지 도내 표본 감귤원을 대상으로 기존 현장 실측과 함께 스마트폰 영상과 인공지능(AI) 분석을 활용한 관측 자동화 기술을 병행해 2026년산 노지감귤 2차 관측조사를 실시한다. 제주도 농업기술원 제공 닫기 이미지 확대 보기 농업기술원은 오는 18일부터 21일까지 도내 표본 감귤원을 대상으로 기존 현장 실측과 함께 스마트폰 영상과 인공지능(AI) 분석을 활용한 관측 자동화 기술을 병행해 2026년산 노지감귤 2차 관측조사를 실시한다. 제주도 농업기술원 제공

세줄 요약 제주도 농업기술원이 노지감귤 생산예상량 조사에 스마트폰 영상과 AI 분석을 도입한다. 조사원이 감귤 열매를 직접 세고 재던 방식 대신, 촬영 영상으로 개수와 크기를 자동 계산한다. 현장 조사 시간은 40분에서 15분 미만으로 줄고, 편차도 줄일 전망이다. 스마트폰 영상과 AI로 감귤 생산량 조사 전환

열매 수·크기 자동 계산, 현장 수작업 대체

조사 시간 40분→15분 미만, 편차 감소 기대

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노지감귤 열매 수와 크기 일일이 세고 크기를 측정하지 않아도 인공지능(AI) 분석으로 얼마나 열렸는지 알수 있다.제주도가 올해 노지감귤 생산예상량을 조사하는 데 스마트폰 영상과 인공지능(AI)을 활용한다. 사람이 감귤 열매를 일일이 세고 크기를 재던 방식에서 벗어나 데이터 기반의 자동화된 조사 방식으로 전환하는 것이다.제주도 농업기술원은 오는 18일부터 21일까지 도내 표본 감귤원을 대상으로 2026년산 노지감귤 2차 관측조사를 실시한다고 14일 밝혔다.이번 조사는 노지감귤의 열매 수와 크기 등을 파악해 올해 전체 생산량을 예상하는 핵심 조사다.기존에는 조사원이 감귤원을 직접 찾아가 열매를 일일이 세고 크기를 측정한 뒤 수기로 기록했다. 특히 폭염 속에서 장시간 현장 조사를 해야 하는 데다 조사자에 따라 측정 결과가 달라질 수 있다는 한계가 있었다.농업기술원은 이런 문제를 개선하기 위해 이번 조사부터 스마트폰 촬영과 AI 분석을 활용한 자동화 기술을 기존 현장 실측과 함께 시험한다.조사원이 일정한 기준에 맞춰 스마트폰으로 감귤나무를 촬영한 뒤 영상을 ‘제주DA’ 플랫폼으로 보내면 AI가 영상 속 감귤 열매를 자동으로 찾아내 개수와 크기를 계산한다.촬영한 영상은 약 30분 안에 3차원(3D) 모델로 만들어진다. 이후 AI 분석과 여러 각도에서 촬영된 데이터를 보정해 오차를 줄이는 방식이다.이 기술이 현장에 본격 적용되면 감귤원 한 필지를 조사하는 데 걸리는 시간이 기존 약 40분에서 15분 미만으로 줄어 60% 이상 단축될 것으로 농업기술원은 보고 있다.조사 시간뿐만 아니라 정확도도 높아질 것으로 기대된다. AI가 같은 기준으로 열매를 분석하기 때문에 조사원마다 발생할 수 있는 측정 편차를 줄이고 보다 객관적인 데이터를 확보할 수 있기 때문이다.농업기술원은 이번 2차 관측조사에서 스마트폰 촬영부터 데이터 전송, AI 분석, 결과 검증까지 전 과정을 점검한다. 이후 기존 사람이 직접 측정한 결과와 비교해 자동화 기술의 정확성과 실제 현장 적용 가능성을 확인할 예정이다.이번 조사 결과는 분석을 거쳐 오는 9월 첫째 주 감귤관측조사위원회 심의를 받은 뒤 2026년산 노지감귤 생산예상량으로 공식 발표된다.김태우 농업디지털센터장은 “이번 관측조사는 오랫동안 사람의 눈과 손에 의존해 온 감귤 관측 방식을 데이터와 AI 중심으로 전환하는 첫걸음”이라며 “현장 조사 부담과 수작업 오류를 줄이고 보다 정확하고 객관적인 관측 자료를 확보할 수 있도록 기술을 계속 고도화하겠다”고 말했다.