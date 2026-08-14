경기경영자총협회, 경기신용보증재단 공공행정 일경험 인턴 수료… 청년 취업역량 높였다

세줄 요약 경기경영자총협회가 경기신용보증재단에서 공공행정 직무 인턴 수료식을 열었다. 청년들은 10주간 행정·금융지원 실무와 직무교육, 멘토링을 통해 공공기관 업무를 익히고 취업 경쟁력을 높였다. 공공행정 인턴 10주 과정 수료식 개최

행정·금융지원 실무와 멘토링 경험 제공

청년 취업역량 강화와 진로 구체화 성과

이미지 확대 사진=경기경영자총협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진=경기경영자총협회 제공

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경기경영자총협회가 운영한 ‘미래내일 일경험 지원사업’의 경기신용보증재단 공공행정 직무 인턴 프로그램이 성공적으로 마무리됐다. 이번 프로그램은 청년들에게 공공행정 분야의 실무 경험을 제공하며 취업 경쟁력과 직무 역량을 높이는 계기가 됐다는 평가를 받고 있다.경기경영자총협회는 14일 경기신용보증재단에서 ‘공공행정 직무 일경험 인턴’ 수료식을 개최하고, 10주간의 일경험 과정을 마친 청년들의 수료를 기념했다고 밝혔다.이번 프로그램은 고용노동부가 주관하는 ‘미래내일 일경험 지원사업’의 일환으로 마련됐다. 운영기관인 경기경영자총협회와 일경험 제공기관인 경기신용보증재단이 손을 잡고, 공공행정 분야 진출을 희망하는 청년들에게 실무 경험의 기회를 폭넓게 제공했다.참여자들은 6월 8일부터 8월 14일까지 약 10주간 경기신용보증재단 각 부서에 배치되어 행정과 금융지원 실무를 체험했다. 이 기간 현업 업무 지원뿐만 아니라 직무교육과 멘토링 프로그램에도 적극 참여해 공공기관의 업무 절차와 조직 운영 방식을 깊이 이해하고 실무 역량을 강화했다.특히 현장 중심의 업무를 수행하면서 학교에서 배운 내용을 실제 업무에 적용해 보는 경험을 쌓았으며, 공공기관 직무에 대한 이해를 넓히고 향후 진로를 구체적으로 설계하는 데 도움이 됐다는 평가를 받았다.경기경영자총협회는 미래내일 일경험 지원사업 운영기관으로서 기업과 공공기관, 청년을 연결하는 가교 역할을 수행하고 있다. 직무 경험을 중요하게 여기는 채용 환경에 맞춰 청년들이 실질적인 경력을 쌓을 수 있도록 다양한 일경험 프로그램을 운영하며 지역 청년 고용 활성화에도 힘쓰고 있다.경기신용보증재단과의 협업 역시 지속적으로 이어지고 있다. 공공행정 직무 중심의 일경험 프로그램을 통해 참여 청년들은 직무 이해도를 높이고 취업 준비에 필요한 실무 경험을 축적했으며, 실제로 일부 참여자는 프로그램 참여 이후 공공기관 채용에 합격하는 등 긍정적인 성과를 거두기도 했다.경기경영자총협회 관계자는 “청년들이 현장에서 직접 경험을 쌓으며 자신의 적성과 진로를 확인할 수 있도록 지원하는 것이 미래내일 일경험 지원사업의 핵심”이라며 “앞으로도 경기신용보증재단을 비롯한 다양한 기관과 협력을 확대해 청년들에게 보다 폭넓은 일경험 기회를 제공하고 지역 고용 활성화에도 기여하겠다”고 말했다.경기신용보증재단 관계자는 “실무 경험은 청년들의 성장과 취업 준비에 큰 도움이 되는 과정”이라며 “앞으로도 청년들이 공공행정 현장을 경험하며 역량을 키울 수 있도록 다양한 프로그램을 지속 운영해 나가겠다”고 밝혔다.한편, 경기경영자총협회는 미래내일 일경험 지원사업 등 다양한 청년 지원 프로그램을 통해 지역 청년과 기업, 공공기관을 잇는 고용 플랫폼의 역할을 강화하고 있다. 앞으로도 실효성 높은 일경험 프로그램을 확대해 청년들의 안정적인 사회 진출과 지역 고용 생태계 활성화에 기여할 방침다.