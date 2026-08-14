대치세이노학원, 2학기 정규반 모집… 대치동 커리큘럼으로 전 과목 내신 1:1 맞춤 관리

세줄 요약 대치세이노학원이 2학기 정규반 모집을 본격화했다. 대치 본원을 비롯한 전국 주요 학군지 지점에서 동일한 커리큘럼으로 초등·중등 전 과목을 소수정예로 지도한다. 실제 내신 기출 분석과 자체 교재, 학교별 모의고사로 맞춤형 대비를 강화한다. 2학기 정규반 모집 본격화

전국 지점 동일 커리큘럼 운영

소수정예 1:1 맞춤 내신 관리

이미지 확대 사진=대치세이노학원 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진=대치세이노학원 제공

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대치세이노학원이 2학기 정규반 모집을 본격적으로 시작했다. 대치동 본점을 기반으로 성장한 대치세이노학원은 초등부터 중등까지 수학, 국어, 영어, 과학, 사회 전 과목을 아우르는 소수정예 전 학원이다. 영재학교·과학고·특목고 진학을 목표로 하는 최상위권부터 수학 포기자(수포자)에 이르기까지 다양한 성적대의 학생들이 상시 입학할 수 있는 시스템을 갖추고 있다.현재 대치세이노학원은 대치 본원을 시작으로 분당, 반포, 압구정, 목동, 위례, 동탄, 중계, 미사, 평촌, 수지, 일산, 잠실, 송도, 고덕, 광진, 영통, 죽전 등 전국 주요 학군지로 빠르게 영역을 넓혀가고 있다. 특히 모든 지점이 대치 본원과 동일한 커리큘럼으로 운영되어, 학부모와 학생들이 멀리 대치동까지 가지 않고도 집 근처에서 최고 수준의 교육 시스템을 그대로 경험할 수 있다는 점에서 큰 호응을 얻고 있다.이번 2학기 정규반의 가장 큰 특징은 단연 차별화된 내신 대비 콘텐츠다. 세이노학원은 2010년부터 2025년까지 대치동, 분당, 목동, 중계 등 주요 학군지의 실제 내신 기출문항을 분석해 왔다. 이를 바탕으로 단원, 유형, 난이도별로 정교하게 분류한 ‘지역 밀착형 자체 교재’를 제작해 수업에 활용한다. 아울러 실제 시험장과 같은 환경에서 실전 감각을 기를 수 있도록 학교별 맞춤형 내신 모의고사도 병행할 예정다.이러한 밀착형 관리는 변화하는 교육 환경의 흐름과도 일맥상통한다. 최근 2022 개정 교육과정 도입으로 인해 단순 암기나 공식 대입을 넘어선 ‘사고력·역량 중심’ 문항 출제가 확대되고 있다. 세이노학원은 이러한 출제 기조에 발맞추어 학생들이 학습 공백 없이 개념을 완벽하게 내 것으로 만들 수 있도록 관리 시스템을 더욱 공고히 했다.수업은 정원 4~7명의 소수정예 1:1 과외식 방식으로 진행되며 별도의 조교 없이 담임 강사가 수업 시작부터 끝까지 밀착하여 개념 설명, 문제 풀이, 질의응답은 물론 공부 습관과 오답 관리, 테스트 및 모의고사 성적 분석까지 전 과정을 책임진다.학생의 수준과 목표에 따라 시중 교재, 자체 교재, 학원 전용 프린트 등을 유연하게 선정해 개념 학습부터 선행, 심화 과정까지 맞춤형 속도로 진행된다. 또한 오답 노트와 ‘매쓰홀릭’ 시스템을 활용해 쌍둥이 문항 반복 학습 및 누적 테스트를 실시함으로써 취약 단원을 확실하게 짚고 넘어간다.입학 절차 역시 효율적으로 운영된다. 수강 전 실시하는 레벨 테스트는 단순한 실력 차등 배치가 아니라, 학생의 학습 성향과 니즈를 다각도로 분석해 가장 잘 맞는 최적의 담임 강사를 배정하기 위한 진단 과정이다. 덕분에 의대 진학을 목표로 하는 최상위권부터 기초 보완이 필요한 학생까지 모두 상시 입학이 가능하며, 중등 내신을 넘어 고등 입시까지 장기적인 학습 로드맵을 이어갈 수 있어 많은 추천을 받고 있다.대치세이노학원 관계자는 “전 지점이 대치 본원과 동일한 커리큘럼으로 운영되어 대치동 시스템을 그대로 누릴 수 있는 점과, 1:1 개별 맞춤 수업을 통해 고등부까지 연속성 있는 학습이 가능하다는 점이 세이노만의 경쟁력”이라며 “2학기 첫 내신이 시작되는 만큼 양질의 자체 제작 교재와 내신 대비 특강을 통해 학생들이 체계적으로 성과를 낼 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 전했다.