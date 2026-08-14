이억원 “실수요자 차질 없는 자금 지원 총력 다해달라”

관계기관·금융권 ‘확대 가계부채 점검회의’

이미지 확대 이억원 금융위원장이 14일 서울 중구 은행연합회에서 열린 확대 가계부채 점검회의에서 발언하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이억원 금융위원장이 14일 서울 중구 은행연합회에서 열린 확대 가계부채 점검회의에서 발언하고 있다.

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세줄 요약 정부가 가계대출 총량 목표를 1.5%에서 3.0%로 높여 약 30조원의 추가 여력을 마련했다. 이억원 금융위원장은 이를 실수요자 지원에 쓰고, 투기수요는 더 엄격히 관리하되 주택공급과 PF 정상화에도 금융권이 적극 나서 달라고 했다. 가계대출 총량목표 3.0% 상향, 30조 여력 확대

실수요자 이주비·중도금·잔금대출 우선 지원

투기수요 관리 강화, 주택공급·PF 정상화 당부

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이억원 금융위원장은 14일 금융권에 “실수요자의 차질 없는 자금지원을 위해 총력을 다해 달라”고 주문했다.이 위원장은 이날 서울 중구 은행연합회에서 금융권과 관계기관을 소집한 ‘확대 가계부채 점검회의’ 모두발언에서 “가계대출 총량목표가 합리적으로 조정된 만큼, 확대된 금융권의 추가 자금공급 여력으로 이주비‧중도금‧잔금대출 등 실수요 자금이 적시에, 안정적으로 공급될 수 있도록 만전을 기해 달라”며 이같이 말했다.정부는 전날 부동산 금융 종합대책에서 올해 가계대출 총량 증가율 목표치를 기존 1.5%에서 3.0%로 늘렸다. 약 30조원의 대출여력이 새로 추가될 것으로 예상된다.이 위원장은 “(이번 부동산 정책의) 핵심은 일관된 수요관리 기조는 유지하되, 주택공급과 청년 등 실수요자 지원은 강화하는 것”이라며 “부동산 대토론회에서 국민의 요구는 분명했다. 투기수요는 더 확실히 관리하되, 실제로 집을 짓는 곳과 실수요자에게는 금융이 보다 원활히 공급돼야 한다는 것”이라고 말했다. 이어 “대출 규제는 차주의 자금조달계획에 직접적인 영향을 미치는 만큼, 금융권에서 규제 선상에 놓인 차주들을 현장에서 세심하게 배려하는 것이 매우 중요하다”고 했다.하지만 “총량목표 조정은 실수요 지원을 위한 조치”라면서 투기적 대출 수요를 자극하는 신호가 돼서는 안 된다고도 강조했다.아울러 주택공급 확대와 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 정상화에도 적극 참여할 것을 당부했다.한편, 지난달 전체 금융권 가계대출은 6조 2000억원 늘어나 전월(8조 3000억원)보다 증가 폭이 줄었다. 주택담보대출과 기타대출 각각 3조 5000억원, 2조 7000억원 늘었다.이 위원장은 “주담대, 기타대출 증가세가 둔화된 것은 금융권의 적극적인 자율관리 조치 시행에 따른 영향”이라며 “수도권을 중심으로 한 가격 상승 기대가 여전히 이어지고 있는 만큼 향후 가계대출 추이 등을 면밀하게 모니터링해 철저히 관리해 나갈 필요가 있다”고 강조했다.