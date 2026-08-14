SPC그룹 허영인 회장의 20년 ‘품질경영’… 토종 효모에서 ‘파란라벨’까지

세줄 요약 SPC그룹 허영인 회장이 2005년부터 추진한 품질경영이 토종 효모 개발, 상미종, 건강 베이커리 파란라벨로 결실을 맺었다. 연구소 설립 뒤 11년간 미생물을 분석해 원천기술을 확보했고, 저당·고단백 제품과 통곡물 발효종으로 건강한 빵 시장을 넓혔다. 2005년 식품생명공학연구소 설립, 품질경영 출발

11년 연구 끝 토종 효모·유산균 발굴, 특허 등록

파란라벨 출시로 건강 베이커리 시장 안착

이미지 확대 파리바게뜨의 건강 베이커리 브랜드 ‘파란라벨’. (사진=SPC그룹 제공) 닫기 이미지 확대 보기 파리바게뜨의 건강 베이커리 브랜드 ‘파란라벨’. (사진=SPC그룹 제공)

이미지 확대 삼립의 건강 베이커리 브랜드 ‘Project:H(프로젝트:H)’. (사진=SPC그룹 제공) 닫기 이미지 확대 보기 삼립의 건강 베이커리 브랜드 ‘Project:H(프로젝트:H)’. (사진=SPC그룹 제공)

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허영인 회장이 20년 넘게 추진해 온 품질경영이 독자적인 원천기술 확보와 건강 베이커리 혁신으로 이어지고 있다. 2005년 식품생명공학연구소 설립을 시작으로 토종 효모 발굴, 제빵용 발효종 개발, 저당·고단백 연구를 이어온 끝에 지난해 2월 선보인 건강 베이커리 브랜드 ‘파란라벨’까지 시장에 안착시켰다.■ 품질경영의 시작… 11년 연구 끝 토종 효모 개발허영인 회장은 지난 2005년 식품생명공학연구소를 설립하며 “효모는 빵 맛을 좌우하는 핵심”이라며 “독자적 원천기술 없이는 글로벌 경쟁력을 확보할 수 없으니 토종 효모를 발굴해 가장 한국적인 빵을 만들자”고 말했다.허영인 회장의 전폭적인 지원 아래, 식품생명공학연구소는 서울대학교 연구진과 손잡고 11년간 1만여 개의 미생물을 분석한 끝에 2016년 한국 전통 누룩과 김치에서 제빵용 토종 효모(SPC-SNU 70-1)와 유산균을 발굴하는 데 성공했다. 한국을 비롯해 미국, 중국, 프랑스, 일본 등 세계 4개국에 특허를 등록한 이 토종 효모는 현재 파리바게뜨와 삼립 등의 대표 제품에 상용화되어 널리 쓰이고 있다.■ 품질경영의 확장… ‘상미종’에서 건강 베이커리까지품질경영을 바탕으로 한 연구개발은 발효종과 건강 베이커리 분야로 꾸준히 확대됐다. 2019년 토종 효모와 유산균 4종을 최적의 비율로 혼합한 발효종 ‘상미종’을 선보였고, 2020년에는 발효기술을 커피에 적용한 ‘무산소 발효 커피’까지 연구 범위를 확장했다.또한 허영인 회장이 지속적으로 강조해 온 ‘건강한 빵’에 대한 철학을 바탕으로, 2013년 제빵업계 최초의 무설탕 식빵을 선보인 데 이어, 2024년에는 삼립을 통해 건강 베이커리 브랜드 ‘Project:H(프로젝트:H)’를 론칭하며 고단백·저당 건강 베이커리 제품군을 확대했다.■ 품질경영의 결실…‘파란라벨’로 완성한 건강 베이커리허영인 회장이 장기간 공들여온 품질경영이 파리바게뜨의 건강 베이커리 브랜드 ‘파란라벨’을 통해 결실을 맺고 있다. 특히 식품생명공학연구소는 2020년부터 4년간 핀란드 헬싱키대학교와의 산학 공동연구를 거쳐, 통곡물 빵 특유의 뻣뻣한 식감을 부드럽게 개선한 통곡물 발효종 2종을 탄생시켰다.이를 기반으로 선보인 ‘파란라벨’은 독자적인 발효기술과 건강한 원료, 저당·고식이섬유 등 영양 설계를 바탕으로 건강과 맛을 모두 만족시키는 건강 베이커리 브랜드로 자리 잡았다. 노르딕 베이커리와 식사빵, 샌드위치, 롤케이크, 크림빵 등 총 13종의 라인업을 운영하며 건강 베이커리 제품군을 지속 확대하고 있으며, 론칭 1년여 만에 누적 판매량 2400만 개를 돌파하는 등 소비자들의 호응을 얻고 있다. 13종의 라인업을 구축하며 저당·건강 베이커리 제품군을 지속적으로 확대하고 있다.SPC그룹 관계자는 “파란라벨은 허영인 회장이 20여 년간 추진해 온 품질경영과 연구개발 투자의 결실”이라며 “앞으로도 축적된 발효 기술과 원천 연구 역량을 바탕으로 소비자들에게 새로운 가치를 제공하는 건강 베이커리 제품을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.