산림조합라이프, 상반기 성과 두드러져…내실·성장 지속

세줄 요약 산림조합이 100% 출자한 산림조합라이프는 상반기 당기순이익 7억5100만 원을 기록해 전년 동기 대비 20.5% 증가했다. 부금 선수금은 1384억 원으로 22.6% 늘었고, 신규 회원 모집도 목표의 52.7%를 달성했다. 법정 보전 비율 준수와 최고 신용등급 유지로 신뢰를 강화했다. 상반기 순이익 7억5100만 원, 전년 대비 증가

부금 선수금 1384억 원, 신규 회원 모집 확대

보전 비율 준수와 최고 신용등급으로 신뢰 강화

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상조 업계 전반에 대한 소비자 불안감과 시장 불확실성이 상존하는 가운데, 산림조합이 100% 출자해 설립한 산림조합라이프㈜(대표이사 이창석)가 공신력과 건전한 재무 구조를 발판으로 상반기 괄목할 만한 경영 성과를 거두고 있다고 밝혔다.13일 산림조합라이프의 2026년 상반기 경영 실적 보고에 따르면, 올 상반기 당기순이익은 7억 5100만 원으로 전년 동기 대비 20.5% 증가한 것으로 집계됐다. 이에 따라 지난 2022년 시작된 흑자 기조를 안정적으로 이어 가며 올 한 해 ‘5년 연속 흑자 달성’ 목표에 한 발 더 다가섰다.회원의 자산 규모와 기업 신뢰도를 나타내는 선수금 항목에서도 성장세가 뚜렷하다. 올 상반기 기준 부금 선수금은 1384억 원을 기록해 전년 동기 대비 22.6% 대폭 늘었다. 특히 신규 회원 모집 실적은 연간 목표치 절반을 넘어서는 달성률(52.7%)을 기록하며 가입자 증가세를 지속하고 있다.이 같은 호실적의 배경에는 공직유관단체 자회사로서 추진해 온 철저한 원칙 경영이 작용했다는 분석이다. 자금 집행의 투명성과 경영 윤리를 최우선 가치로 두고 엄격하게 관리함으로써 소비자 피해 및 부실 운영 리스크를 사전에 예방하고 있다.실제로 산림조합라이프는 할부거래법이 규정한 법정 선수금 보전 비율 50%를 상조보증공제조합 등을 통해 완벽하게 준수 중이며, 2026년 상조보증공제조합 신용 평가에서도 최고 등급인 ‘1등급’을 받았다. 이와 함께 영업 및 장례 의전 현장 조직을 대상으로 개인정보 보호, 불완전 판매 방지, 소비자 중심 경영(CCM) 교육을 지속적으로 펼치며 소비자 권익 증진에 힘쓰고 있다.이창석 산림조합라이프 대표이사는 “지난 4월 사명 변경 이후 추진해 온 포트폴리오 다각화와 정직한 운영 방식이 고객들의 지속적인 신뢰로 이어지고 있다”라며 “앞으로도 경영 투명성과 재무 안정성을 바탕으로 국민이 가장 안심하고 선택할 수 있는 대표 라이프케어 기업으로 자리매김하겠다”고 밝혔다.