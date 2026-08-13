에프앤에프, ‘디스커버리’ 글로벌 상표권·IP 1100억에 인수

글로벌 주요 시장으로 브랜드 확장

이미지 확대 디스커버리 2026 SS 화보. F＆F 제공 닫기 이미지 확대 보기 디스커버리 2026 SS 화보. F＆F 제공

세줄 요약 F＆F가 디스커버리 익스페디션의 글로벌 상표권과 관련 IP를 1132억원에 인수했다. 의류·신발·가방은 물론 화장품과 온라인 서비스까지 포함된다. 브랜드 소유권을 확보해 로열티 부담을 줄이고, 아시아를 넘어 세계 시장으로 사업을 넓힐 계획이다. 디스커버리 글로벌 상표권·IP 1132억원 인수

의류·화장품·온라인 서비스 등 권리 포함

로열티 절감과 글로벌 확장 전략 본격화

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패션기업 F＆F가 아웃도어 브랜드 ‘디스커버리 익스페디션’의 글로벌 상표권과 지식재산권(IP)을 전격 인수하며 글로벌 시장 공략에 속도를 낸다. 브랜드 소유권 확보를 통해 수익구조를 개선하고 아시아를 넘어 전 세계 시장으로 영토를 확장하겠다는 구상이다.F＆F는 미국 디스커버리 커뮤니케이션즈로부터 디스커버리 익스페디션의 글로벌 상표권 및 관련 IP 일체를 8000만 달러(약 1132억원)에 인수하는 계약을 체결했다고 13일 밝혔다. 상표권 이전은 국가별 절차에 따라 순차 진행된다.인수 대상은 의류·신발·가방을 비롯해 화장품, 소매·온라인 서비스 등 패션 전반의 상표권과 도메인, SNS 계정, 마케팅 저작권 등이다. F＆F는 이번 인수로 브랜드 소유권을 완전히 가져옴으로써 로열티 부담을 털어내고 사업 안정성과 수익성을 동시에 높이게 됐다.F＆F는 기존 라이프스타일 아웃도어를 넘어 활동적 건강관리를 뜻하는 ‘액티브 웰니스’로 영역을 넓혀 고기능성 라이프스타일 브랜드로 육성할 방침이다. 한국과 중국 등에서 쌓은 노하우를 바탕으로 국가별 소비자 특성에 맞춘 마케팅과 유통 전략을 펼친다.김창수 F＆F 회장은 “디스커버리 익스페디션은 인간의 호기심과 도전 정신을 담고 있는 브랜드”라며 “글로벌 시장으로 이 브랜드를 성장시켜 나가는 것은 매우 의미 있는 일”이라고 밝혔다.