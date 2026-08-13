엄홍길 대장, 국제청소년성취포상제 참가 청소년 대상 ‘불굴의 도전’ 특강

세줄 요약 한국청소년활동진흥원은 평창에서 국제청소년성취포상제 탐험활동에 참여한 청소년들을 대상으로 엄홍길 대장의 ‘불굴의 도전’ 특강을 열었다. 엄 대장은 네팔 학교 건립과 8000m급 16좌 완등 경험을 나누며 도전과 자기주도성의 가치를 전했다. 엄홍길 대장, 평창 청소년 대상 도전 특강

네팔 학교 건립·8000m 16좌 경험 공유

탐험활동 통해 협동심·자기주도성 함양

이미지 확대 (사진=한국청소년활동진흥원 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=한국청소년활동진흥원 제공)

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한국청소년활동진흥원(이사장 김진상)은 지난 12일 국립평창청소년수련원에서 ‘2026년 국제청소년성취포상제 탐험활동’에 참가한 청소년들을 대상으로 산악인 엄홍길 대장의 ‘불굴의 도전’ 특강을 개최했다고 밝혔다.이번 강연에서 엄홍길 대장은 네팔 현지에 20개 학교를 건립하며 ‘인생 17좌’를 이어가는 삶의 경험을 공유하고, 청소년들에게 어떤 난관에도 포기하지 않는 도전 의식의 가치를 전했다.세계 최초로 해발 8000m 이상 고산 16좌 완등 기록을 세운 엄 대장은 올해 KYWA 청소년·국민참여혁신단 홍보대사로 임명돼 활동 중이다.국제청소년성취포상제는 1956년 영국 에딘버러 공작에 의해 설립된 국제 공인 자기 성장 프로그램이다. 청소년이 다양한 활동 영역에서 자기 주도적으로 참여하며 자신의 잠재력을 개발하고 삶에 필요한 역량을 기를 수 있도록 지원하며, 전 세계 130여 개국에서 운영되고 있다.‘청소년성취포상제의 꽃’으로 불리는 탐험활동은 8월 10일부터 14일까지 국립평창청소년수련원과 오대산, 이효석 백리길 등 평창 일대에서 진행된다. 청소년들은 직접 텐트를 설치하고 야영하며, 조별 탐험활동을 통해 협동심과 자기 주도 역량을 기른다.이번 탐험활동에는 블랙야크 강태선 나눔재단이 청소년들의 안전한 탐험활동과 도전을 응원하기 위해 아웃도어 용품 등을 후원했다. 민간과 공공이 함께 청소년의 자기 주도적 성장과 도전 기회를 지원한다는 점에서도 의미가 있다.김진상 한국청소년활동진흥원 이사장은 “청소년들이 엄홍길 대장의 특강과 탐험활동을 통해 스스로의 한계를 뛰어넘고 성취를 이루며 한 단계 성장하는 시간이기를 바란다”며 “앞으로도 청소년들이 안전한 환경에서 자신의 잠재력을 개발할 수 있도록 물심양면으로 지원하겠다”고 말했다.