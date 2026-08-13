‘택배 없는 날’ 맞아 배송 종사자에 감사…갸스비, 소비자 참여 캠페인 진행

세줄 요약 맨담코리아의 갸스비가 8월 14일 ‘택배 없는 날’을 맞아 여름철 배송 현장에서 일하는 택배 종사자에게 소비자가 직접 감사의 마음을 전하는 캠페인을 시작했다. 샤워 티슈를 사면 추가로 받은 1개를 현관에 걸어 두고 기사와 나누는 방식이다. 택배 없는 날 맞아 휴식 취지 재조명

갸스비, 소비자 참여형 감사 캠페인 진행

샤워 티슈 추가분을 기사와 나누는 방식

이미지 확대 (사진=갸스비 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=갸스비 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

8월 14일 ‘택배 없는 날’을 맞아 택배 종사자의 휴식과 여름철 근무 환경에 대한 관심이 이어지고 있다.맨담코리아의 남성 그루밍 브랜드 갸스비(GATSBY)는 여름철 배송 현장에서 근무하는 택배 기사에게 소비자가 직접 감사의 마음을 전달하는 ‘세상에서 가장 작은 샤워장’ 캠페인을 진행한다고 밝혔다.이번 캠페인은 소비자가 갸스비 샤워 티슈 제품 3개를 구매할 때 추가로 지급되는 1개를 택배 종사자와 나누는 참여형 방식으로 운영된다. 소비자가 덤으로 받은 제품을 현관 문고리에 걸어 두면 배송을 위해 방문한 택배 기사가 자율적으로 가져갈 수 있도록 기획됐다.‘택배 없는 날’은 배송 종사자의 휴게 시간을 보장하기 위해 매년 8월 14일로 지정돼 운영 중이다. 갸스비 측은 평소 배송이 이루어지는 현관문 앞 공간을 활용해 소비자가 일상 속에서 감사 인사를 전달할 수 있도록 이번 행사를 준비했다.브랜드가 직접 제품을 전달하는 대신 소비자가 추가로 받은 제품 하나를 다시 나눈다는 점도 캠페인의 특징이다.갸스비 관계자는 “택배 없는 날의 취지처럼 현장에서 근무하는 택배 기사분들의 수고를 한 번 더 돌아보는 계기가 되기를 바랐다”며 “무더운 여름 작은 제품 하나와 함께 감사의 마음도 전달되기를 바란다”고 전했다.