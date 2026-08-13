청년 4억 이하 비아파트 매수 지원… LTV 최대 80%

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

청년 4억 이하 비아파트 매수 지원… LTV 최대 80%

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-08-13 12:00
수정 2026-08-13 12:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 만 39세 이하 청년 비아파트 첫 매수 지원
  • 4억원 이하 주택에 LTV 최대 80% 적용
  • 월세 수준 상환으로 주거 사다리 마련
이미지 확대
금융위원회.
금융위원회.


월세 수준 원리금으로 내 집 마련
생애최초 LTV 혜택 유지…내년 1월 출시정부가 만 39세 이하 청년이 4억원 이하 비아파트를 생애 처음 구입할 때 주택담보인정비율(LTV)을 최대 80%까지 적용하는 ‘청년미래보금자리론’을 내놓는다. 월세 수준의 원리금 부담으로 작은 집을 먼저 마련한 뒤 아파트 등으로 갈아탈 수 있도록 ‘징검다리’ 역할을 하게 한다는 구상이다.

금융위원회는 13일 ‘부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책’을 통해 내년 1월 청년미래보금자리론을 출시할 계획이라고 밝혔다. 생애최초 주택구입자인 만 39세 이하 청년 가운데 연소득 7000만원 이하가 대상이며, 신혼부부는 부부 중 한 명이 소득 요건을 충족하면 된다.

대상 주택은 4억원 이하, 전용면적 85㎡ 이하 비아파트다. LTV는 최대 80%까지 인정한다. 오피스텔도 지원 대상에 포함하기 위해 주택금융공사법 개정을 추진한다. 상품은 연간 3조원씩 2년간 한시적으로 공급할 예정이다.

금융위는 청년이 내는 월세와 비슷한 수준으로 원리금을 갚을 수 있도록 한다는 구상이다. 2억 5000만원짜리 주택을 구입하면서 2억원을 30년 만기, 연 3.0% 금리로 빌린다고 가정하면 월 원리금 상환액은 약 85만원이다. 금융위가 제시한 비아파트 평균 월세 약 80만원과 비슷한 수준이다.

청년미래보금자리론을 이용해 집을 사더라도 생애최초 LTV 우대 혜택은 유지된다. 신진창 금융위 사무처장은 전날 사전브리핑에서 “월세 수준 부담으로 주택을 살 수 있도록 지원해서, 이를 더 큰 집이나 아파트 등으로 가는 징검다리 발판으로 삼도록 돕자는 것”이라고 설명했다.



신 사무처장은 지원 대상을 비아파트로 한정한 데 대해 “일반적으로 청년이 자기 소득으로 한 번에 가격이 15억원이 넘는 아파트를 사기는 어렵다”고 말했다. 이어 “일단 2년 정도 운용하고 호응이 있다면 재정당국과 협의해 당장 내년에 아파트까지도 지원 대상에 포함할 수 있을 것”이라고 밝혔다.
김예슬 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
청년미래보금자리론의 지원 대상 주택 유형은?
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로