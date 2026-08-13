한화 건설부문, AI 데이터센터 전력 효율화 국책과제 수행

세줄 요약 한화 건설부문이 기후에너지환경부와 한국에너지기술평가원이 추진하는 AI 데이터센터 에너지 효율화 국책과제 사업자로 선정됐다. 총 438억원 규모의 산학연 연구사업에서 수요자원화, 고효율 UPS, 직접액체냉각 기술의 현장 적용과 실증을 맡는다. 한화 건설부문, AI 데이터센터 효율화 국책과제 선정

438억원 규모 산학연 연구사업, 3개 과제 실증 담당

데이터센터 에너지 솔루션 역량 강화 방침

이미지 확대 한화 건설부문이 시공한 안산 카카오데이터센터. 한화 건설부문 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화 건설부문이 시공한 안산 카카오데이터센터. 한화 건설부문 제공

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한화 건설부문은 기후에너지환경부와 한국에너지기술평가원이 추진하는 에너지 효율화 연구사업의 사업자로 선정됐다고 13일 밝혔다.이번 프로젝트는 AI 데이터센터의 에너지 효율 향상을 위한 총 438억원 규모의 대형 국책 연구사업으로, 산학연 컨소시엄 형태로 진행된다.한화 건설부문은 ▲데이터센터 수요자원화 ▲고효율 모듈형 무정전전원공급장치(UPS) 개발 ▲고밀도 AI 데이터센터용 직접액체냉각 기술 등 3개 과제의 현장 적용과 실증을 맡는다.한화 건설부문은 이번 연구사업을 통해 확보한 기술과 실증 경험을 바탕으로 AI 데이터센터 에너지 솔루션 역량을 강화한다는 방침이다. 현재 창원 국방 AI 데이터센터와 안산 카카오 데이터센터 등 누적 13개 데이터센터 프로젝트를 수행하고 있다.김민석 한화 건설부문 건축사업본부장은 “이번 국책과제를 계기로 데이터센터 사업 영역을 에너지 분야까지 확대하고, 차세대 데이터센터 구축 역량을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.