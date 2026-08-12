7월 취업자 증가에도 청년 고용 ‘빨간불’…정부 대책 속도

지난달 취업자 전년 대비 10만 8000명↑

청년 고용과 제조·건설업 취업자는 감소

이미지 확대 이형일 재정경제부 차관이 12일 정부서울청사에서 2026년 8월 일자리 전담반(TF)을 주재하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 이형일 재정경제부 차관이 12일 정부서울청사에서 2026년 8월 일자리 전담반(TF)을 주재하고 있다. 뉴시스

세줄 요약 7월 취업자는 10만8000명 늘어 두 달 연속 증가폭이 확대됐으나, 청년 고용과 제조·건설업 취업자 감소는 이어졌다. 정부는 청년일자리 회복방안을 조만간 내놓고, 업종별 고용동향을 점검해 산업 활력 제고와 인력 양성, 창업·일자리 확대 대책을 함께 추진한다. 7월 취업자 10만8000명 증가, 두 달 연속 확대

청년 고용 부진과 제조·건설업 감소세 지속

정부, 청년일자리 회복방안 조만간 발표 예정

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정부가 청년 고용 부진에 대응하기 위한 ‘청년일자리 회복방안’을 조만간 발표한다. 제조업, 건설업 등 고용 부진 업종에 대해서도 산업활력 제고와 인력 양성, 일자리·창업 확대 등을 담은 추가 대책도 마련한다.재정경제부는 12일 정부서울청사에서 이형일 재경부 1차관 주재로 관계부처 합동 일자리전담반(TF)을 열고 7월 고용동향과 청년일자리 회복방안, 업종별 고용동향 및 대응 방안 등을 논의했다고 밝혔다.정부가 발표한 7월 고용동향을 보면 지난달 취업자는 1년 전보다 10만 8000명 증가하면서 2개월 연속 증가폭이 확대됐다.정부는 취업자 수가 4개월 만에 다시 두 자릿수 증가했지만 청년 고용과 제조·건설업 취업자 감소세가 이어지고 있다고 진단했다. 여기에 중동 지역 긴장 상황 등 불확실성과 폭염과 같은 기상 여건 악화 등이 하방 요인으로 작용할 수 있다고 우려했다.고용 여건을 개선하고 최근 취업자 수 증가세를 안정적으로 이어가기 위해 업종과 계층별 고용동향을 면밀히 분석해 범부처 정책역량을 모아 총력 대응할 방침이다.특히 관계부처와 함께 준비 중인 ‘청년 일자리 회복방안’은 이른 시일 내에 발표할 방침이다. 정책 집행을 위한 사전 준비와 함께 청년 대상 세부 정보 제공과 홍보도 강화한다.제조·건설·농림 등 부진 업종 대응을 위해 산업 활력 제고, 인력 양성, 일자리·창업 확대, 근로 여건 개선·고용 기반 확충 등 다방면의 과제를 발굴할 계획이다.이를 일자리 전담반을 통해 논의하고 경제관계장관회의 등을 통해 발표하기로 했다.