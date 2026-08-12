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커피전문점 10만개 시대
농림축산식품부가 11일 내놓은 ‘커피 소비 분석’에 따르면 2024년 시장 규모는 3조 7359억원으로 2018년보다 35.6% 늘었다. 커피전문점 수는 2023년 기준 10만 6452개로 외식업체 7곳 중 1곳꼴이었다. 사진은 이날 서울 한 상가에 카페가 밀집한 모습.
뉴시스
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농림축산식품부가 11일 내놓은 ‘커피 소비 분석’에 따르면 2024년 시장 규모는 3조 7359억원으로 2018년보다 35.6% 늘었다. 커피전문점 수는 2023년 기준 10만 6452개로 외식업체 7곳 중 1곳꼴이었다. 사진은 이날 서울 한 상가에 카페가 밀집한 모습.
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2026-08-12 B2면
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2024년 커피 시장 규모는 2018년 대비 어떻게 변화했나?