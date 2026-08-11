이용필 산업기술기획평가원 원장 취임…“AI 전환 촉진에 역량 집중”

“산업기술, 국가안보 좌우 핵심 전략자산”

이미지 확대 이용필 한국산업기술기획평가원 6대 원장 취임. 한국산업기술기획평가원 제공 닫기 이미지 확대 보기 이용필 한국산업기술기획평가원 6대 원장 취임. 한국산업기술기획평가원 제공

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한국산업기술기획평가원(KEIT)은 11일 이용필 전 산업통상부 대변인이 제6대 원장으로 취임했다고 밝혔다.이 원장은 행정고시 41회로 공직에 입문해 산업부 소재융합산업정책관, 첨단산업정책관, 기획조정실장, 대변인 등을 역임했다. 산업부 재직 당시 조직 안팎의 신임이 두터웠던 그는 산업·기술 정책 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 갖췄다는 평을 받는다.이 원장은 취임사에서 “산업기술은 더 이상 산업정책의 지원 수단이 아니라 국가의 성장과 안보를 좌우하는 핵심 전략자산”이라며 “글로벌 기술패권 경쟁과 급변하는 대외환경 속에서 우리 산업이 지속적으로 성장하기 위해서는 제조기업의 인공지능(AI) 대전환(M.AX)과 기술혁신이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.이 원장은 “국가 전략을 산업기술 연구개발(R＆D)로 뒷받침하는 것이 바로 KEIT의 사명”이라며 “산업별 기술전략과 미래 유망기술을 선제적으로 발굴하고, 연구개발 전주기에서 축적되는 데이터와 성과를 체계적으로 분석해 정책으로 환류시키겠다”고 말했다. 그는 “KEIT가 산업 전반의 AI 전환을 촉진하고, 산업 R＆D 혁신을 선도하는 전문기관으로서 국가 산업경쟁력 제고에 실질적으로 기여할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 역설했다.