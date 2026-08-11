“최고의 정부혁신을 뽑아라”…온라인 국민투표 돌입

‘2026 정부혁신 왕중왕전’ 다음 달 1일까지 누구나 3개 투표 가능

이미지 확대 최고의 정부혁신 정책을 뽑아주세요 2026 정부혁신 왕중왕전 포스터 . 행정안전부 제공 닫기 이미지 확대 보기 최고의 정부혁신 정책을 뽑아주세요 2026 정부혁신 왕중왕전 포스터 . 행정안전부 제공

이미지 확대 2026 정부혁신 왕중왕은 지난해 열린 ‘2025 정부혁신 왕중왕전’에서 출전자가 혁신정책 내용을 소개하는 모습. 행정안전부 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 정부혁신 왕중왕은 지난해 열린 ‘2025 정부혁신 왕중왕전’에서 출전자가 혁신정책 내용을 소개하는 모습. 행정안전부 제공

이미지 확대 2026 정부혁신 왕중왕은 지난해 열린 ‘2025 정부혁신 왕중왕전’에서 출전자가 혁신정책 내용을 소개하는 모습. 행정안전부 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 정부혁신 왕중왕은 지난해 열린 ‘2025 정부혁신 왕중왕전’에서 출전자가 혁신정책 내용을 소개하는 모습. 행정안전부 제공

세줄 요약 행정안전부가 2026 정부혁신 왕중왕전의 온라인 국민평가를 시작했다. 전국 254개 기관의 546건 중 전문가 심사를 거친 79건이 대상이며, 국민은 소통혁신24에서 우수 사례 3건에 투표할 수 있다. AI 행정 자동화와 장기 민원 해결, 돌봄·복지 개선 사례가 포함됐다. 온라인 국민평가 시작, 79건 대상 선정

AI 행정 자동화·장기 민원 해결 사례 포함

소통혁신24 투표, 최종 13건 11월 결정

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올해 최고의 정부혁신 사례를 선정하는 ‘2026 정부혁신 왕중왕전’의 온라인 국민 평가가 시작됐다.행정안전부는 12일부터 다음 달 1일까지 전국 254개 기관에서 접수된 총 546건의 혁신 사례 가운데 분야별 전문가 심사를 거쳐 올라온 79건에 대해 온라인 국민 평가를 실시한다고 11일 밝혔다.국민 평가 대상에는 생성형 인공지능(AI)과 데이터 분석으로 행정 업무를 자동화하거나 기관 간 협업으로 장기 민원·갈등을 해결한 사례가 포함됐다. 돌봄·복지 정책 서비스의 사각지대를 해소하고 맞춤형 행정 안내 등 공공서비스 이용 편의를 높인 생활밀착형 혁신 사례도 다수 선정됐다.온라인 국민 평가는 정부 온라인 소통 플랫폼 ‘소통혁신24’에서 진행된다. 누구나 우수 사례 3건에 투표할 수 있다. 참여자에게는 추첨을 통해 경품도 제공된다.국민 평가 결과는 전문가 심사와 합산해 본선 진출 후보를 선정하는 데 활용된다. 이후 국민 질의응답 등 온라인 정책 소통을 거쳐 최종 진출작 13건을 확정한다. 최종 순위는 오는 11월 25일부터 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 ‘2026 정부혁신 박람회’ 정책홍보관과 경진대회 현장 투표를 통해 결정된다.