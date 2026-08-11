역촌역세권 시공사 선정 2차 현장설명회에도 포스코이앤씨 단독…수의계약 가능성

세줄 요약
- 2차 현장설명회 포스코이앤씨 단독 참석
- 1차 입찰도 단독 참여로 유찰
- 수의계약 전환 가능성 부상
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[출처: 서울시 정비사업 정보몽땅]
서울 은평구 역촌역세권 재개발사업의 시공사 선정 절차가 새로운 국면을 맞았다. 포스코이앤씨가 1차 입찰에 이어 2차 현장 설명회에도 단독으로 참여하면서 수의계약 전환 가능성이 가시화되고 있다.
11일 정비업계에 따르면 이날 진행된 역촌역세권 시공사 선정 2차 현장 설명회에는 포스코이앤씨만 참석했다. 경쟁 건설사의 참여가 없어 복수 업체 간 입찰 경쟁은 이뤄지지 않았다.
지난 3일 마감된 1차 시공사 선정 입찰에서도 상황은 같았다. 당시 포스코이앤씨 한 곳만 입찰에 참여하면서 일반경쟁입찰 요건을 갖추지 못해 유찰됐다.
1차 입찰 이후 진행된 후속 현장 설명회에서도 단독 참여가 이어진 만큼 향후 시공사 선정 절차에서 포스코이앤씨의 단독 참여가 이어질지 관심이 모인다.
관련 절차상 경쟁 입찰이 두 차례 이상 성립하지 않을 경우 조합은 수의계약으로 시공사를 선정할 수 있다. 조합이 수의계약 추진을 결정할 경우 관련 절차에 따라 시공사 선정 및 계약 협의가 진행될 것으로 예상된다.
다만 시공사 선정이 확정되기까지는 조합 내부 심의와 의결 등 공식적인 절차가 남아 있다. 조합원에게 제시될 사업 조건과 공사 계약 내용도 최종 선정 과정에서 주요 검토 대상이 될 전망이다.
역촌역세권 재개발사업은 서울 은평구 대조동 일원 3만7274.5㎡ 부지를 정비해 1300여 가구 규모의 공동주택과 부대복리시설을 조성하는 사업이다.
이영실 서울시의원, 중랑구 폭염 대응 현장점검... “시민 안전, 현장에서 꼼꼼히 챙긴다”
서울시의회 도시안전건설위원회 이영실 의원(더불어민주당, 중랑1)은 지난 8일 중랑구 용마폭포공원과 면목시장, 돌산공원을 찾아 폭염 대비 열저감시설의 운영·관리 실태를 점검하고 주민들의 이용 현황을 살폈다. 이번 현장점검은 연일 계속되는 폭염 속 주민 이용이 잦은 공원과 전통시장을 찾아 폭염 대응 시설의 운영 실태를 면밀히 점검하고, 현장의 생생한 목소리를 통해 실효성 있는 개선 방안을 모색하고자 추진됐다. 이 의원은 이날 여러 현장을 차례로 찾아 폭염 대응 시설이 제대로 가동되는지 꼼꼼히 점검했으며, 아울러 공원을 찾은 주민들과 전통시장 상인들을 직접 만나 폭염 속 고충과 건의 사항을 주의 깊게 경청했다. 특히 용마폭포공원과 돌산공원에서는 제11대 서울시의회 환경수자원위원회 위원으로 활동할 당시 공원 환경개선 사업으로 도입한 쿨링포그의 운영 실태를 직접 점검했다. 무더위 속에서도 시민들이 한층 쾌적하게 공원을 이용할 수 있게 되어 현장 반응도 매우 뜨겁다. 이 의원은 “폭염 대응은 시설 설치에 그치지 않고 시민들이 일상에서 그 효과를 체감할 수 있도록 지속적으로 관리하고 살피는 것이 중요하다”며 “공원과 전통시장 등 시민 생활과 밀접한 공간부터 꼼꼼
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예정 공사비는 총 5875억 원으로, 3.3㎡당 약 870만 원 수준이다. 포스코이앤씨의 단독 참여가 계속된 가운데 조합이 어떤 방식으로 후속 시공사 선정 절차를 진행할지 관심이 모인다.
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