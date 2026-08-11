“카페에서 커피 한잔”…볶은 커피, 캔커피·커피믹스 제쳤다

커피산업 소비 동향 분석 결과 발표

매출 3조 7359억원…6년 새 35% 성장

볶은 커피, 매출 비중 35.4%로 1위

이미지 확대 14일 오전 서울 강수구 코엑스 마곡에서 열린 ‘2026년 카페디저트페어’에서 참가자가 원두를 정리하고 있다. 2026.05.14. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 14일 오전 서울 강수구 코엑스 마곡에서 열린 ‘2026년 카페디저트페어’에서 참가자가 원두를 정리하고 있다. 2026.05.14. 뉴시스

이미지 확대 국내 커피 산업 시장규모 . 농림축산식품부 제공 닫기 이미지 확대 보기 국내 커피 산업 시장규모 . 농림축산식품부 제공

세줄 요약 국내 커피산업이 2024년 매출 3조7359억원을 기록하며 2018년보다 35.6% 성장했다. 특히 카페에서 원두를 내려 마시는 볶은 커피가 전체 매출의 35.4%로 1위에 올라 캔·페트 커피와 커피믹스를 앞섰다. 커피전문점 수도 10만개를 넘었고 수출도 꾸준히 늘었다. 국내 커피산업 매출 3조7359억원으로 성장

볶은 커피, 캔커피·커피믹스 제치고 1위

커피전문점 10만개 돌파, 수출도 증가

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식사 후 카페에서 갓 내린 커피를 마시는 한국인의 일상이 커피산업 성장을 이끌고 있다. 원두를 볶아 에스프레소를 내려 마시는 ‘볶은 커피’ 시장은 명실상부 커피산업 중추로 자리잡았다.농림축산식품부와 한국농촌경제연구원은 11일 국내 커피산업 및 소비 동향을 분석한 결과를 발표했다. 2024년 기준 국내 커피산업 전체 시장 매출액은 3조 7359억원으로 2018년 대비 35.6% 상승했다. 6년간 연평균 5%대의 성장세를 이어가 국내 식품산업의 핵심 성장 분야로 자리잡았다.이번 조사에서 가장 눈에 띄는 대목은 소비 유형의 변화다. 커피전문점 등에서 원두를 직접 내려 마시는 ‘볶은 커피’ 시장은 2024년 기준 전체 매출액의 35.4%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했다. 편의점 등에서 판매되는 캔·페트 형태의 액상 커피(30.5%), 커피믹스로 대표되는 조제 커피(23.3%), 커피 분말이나 과립을 물에 타 먹는 인스턴트 커피(10.8%)를 모두 앞섰다.볶은 커피 시장은 연평균 15.8%의 높은 성장률을 기록하며 전통적 강자를 제쳤다. 과거 시장을 주도했던 조제 커피는 같은 기간 연평균 0.5% 감소했고, 액상 커피는 2.1% 성장하며 2023년까지 차지하던 1위 자리를 볶은 커피에 내줬다.커피전문점 사업체 수도 5.7% 늘어난 10만 6452개로 10만개를 돌파했다. 전체 외식업체 중 커피전문점 비중도 2018년 9.3%에서 2023년 13.4%로 늘었다. 외식업체 7곳 중 1곳이 카페인 것이다.농식품부는 커피 소비가 ‘프리미엄 커피’ 등 고급화로만 향하는 것이 아닌 출퇴근길이나 식사 후 부담 없이 커피를 즐기려는 수요도 확대되고 있다고 분석했다. 프리미엄 커피 시장과 저가 커피전문점, 대용량 제품 시장이 함께 성장하는 추세다.수출에서도 의미 있는 성과가 나타났다. 2024년 기준 커피 수출액은 2248억원으로 연평균 3.9% 성장하며 꾸준히 규모를 키우고 있다. 한국 커피를 가장 많이 수입하는 나라는 이스라엘로 18.1%를 차지했다. 이어 중국(15.4%), 호주(7.1%), 필리핀(6.5%), 칠레(5.7%) 순이었다.정경석 농식품부 식품산업정책관은 “국내 커피산업은 세분화된 소비자 취향을 바탕으로 프리미엄 시장과 실속형 시장이 동반 성장하고 있다”며 “업계가 필요로 하는 시장 정보를 적기에 제공하고, K-푸드의 핵심 수출 품목으로 도약할 수 있도록 정책 지원을 추진하겠다”고 밝혔다.