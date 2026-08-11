초록우산, 아프리카 가뭄 지역 산모·영아 지원…정기후원 1만원 참여 시 ‘생명팔찌’ 제공

세줄 요약 초록우산이 극심한 가뭄으로 물 부족을 겪는 아프리카 산모와 영아를 돕기 위해 ‘생명을 지키는 물’ 캠페인을 진행했다. 깨끗한 물 100L 전달과 식수·위생 시설, 산전 관리, 출산 교육 지원을 통해 안전한 출산 환경을 만들 계획이다. 아프리카 가뭄 지역 산모·영아 지원 캠페인 시작

깨끗한 물 100L 전달과 식수·위생 개선 추진

정기후원 참여 시 생명팔찌 제공 안내

이미지 확대 (사진=초록우산 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=초록우산 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

아동복지 전문기관 초록우산(회장 황영기)이 극심한 가뭄으로 어려움을 겪는 아프리카 지역 산모와 영아를 돕기 위해 ‘생명을 지키는 물’ 캠페인을 실시한다고 알렸다.이번 캠페인은 케냐 등 출산에 필수적인 최소한의 식수조차 확보하기 힘든 아프리카의 산모와 영아에게 깨끗한 물 100L를 전달하고, 현지 식수 및 위생 환경 개선을 다각도로 지원하기 위해 기획됐다.초록우산 측에 따르면 케냐 카지아도 카운티를 비롯한 주요 가뭄 지역은 지속되는 가뭄 여파로 인해 의료기관조차 충분한 물을 확보하지 못하는 실정이다. 이에 따라 만삭의 임신부들이 출산에 필요한 물을 얻기 위해 매일 위험을 무릅쓰고 먼 거리를 이동해야 하는 상황에 놓여 있다.특히 신생아의 위생 관리나 탯줄 소독 등 생명과 직결된 과정에 필요한 깨끗한 물을 구하기 어려워, 출산 과정에서 산모와 신생아 모두 심각한 위협에 노출되고 있다.실제 ‘생명을 지키는 물’ 캠페인에서 소개된 임신부 카마는 만삭의 몸으로 집에서 16㎞ 떨어진 수원지를 찾아 물을 길은 뒤, 다시 병원까지 24㎞를 도보로 이동하고 있다.무려 약 40㎞를 10시간가량 걸어 어렵게 물을 구하지만, 수원 자체가 오염됐거나 흙탕물인 경우가 많아 출산에 활용하기에는 위험한 상황이다.그럼에도 카마 등 아프리카 가뭄 지역 임신부들은 당장 출산을 준비할 수 있기에 오늘도 무거운 몸을 이끌고 물을 찾아 나설 수밖에 없다.초록우산 ‘생명을 지키는 물’ 캠페인은 이러한 현실을 바꾸기 위해 아프리카 위기 산모와 영아들에게 깨끗한 물을 전달하고, 보다 안전한 출산 환경을 조성하는 데 초점을 뒀다.구체적으로 식수·위생 시설 지원을 통해 물을 구하기 위한 임신부들의 위험한 여정을 줄이고, 산전 관리와 건강 검진, 출산 교육 등 출산에 필요한 의료 서비스를 함께 지원할 계획이다.또 위생 교육과 식수 관리 체계 지원을 병행해 일회성 지원을 넘어 아프리카 아동들이 안전하게 태어나 성장할 수 있는 환경 기반을 만들어 갈 방침이다.특히 이번 캠페인에 1만 원 이상 정기 후원으로 참여하는 경우에는 ‘초록우산 생명팔찌’를 받을 수 있어 기부의 의미를 더하게 된다.초록우산 생명팔찌는 엄마와 아기를 상징하는 두 개의 물방울이 하트 형상을 이루는 디자인을 통해 생명의 탄생을 상징하는 디자인으로 설계됐다.여기에 기부자가 전하는 깨끗한 물을 상징하는 물방울 참, 이를 통해 생명을 안전하게 지킨다는 의미가 담긴 자물쇠 참 디자인이 더해져 특별한 가치를 담아냈다.초록우산 ‘생명을 지키는 물’ 캠페인은 초록우산 공식 홈페이지에서 참여할 수 있다.초록우산 측은 “아이가 태어나는 첫 순간조차 깨끗한 물이 없어 위협받는 아프리카 산모와 아이들이 많다”며 “100L의 깨끗한 물이 한 생명을 지키는 첫 번째 선물이 될 수 있도록 많은 분의 관심과 참여를 부탁드린다”고 밝혔다.