“가전은 설치가 반”... 아카라라이프 ‘프로안심’, 원스톱 케어와 사후지원으로 주목

세줄 요약 아카라라이프가 스마트 도어락의 설치·세팅 부담을 줄이는 프로안심 서비스를 내놨다. 전문가가 방문해 문틀 맞춤 설치와 앱 연동을 한 번에 처리하고, 설치 7일 뒤 정밀 점검과 2년 무상 A/S로 사후 관리도 강화했다. 스마트 도어락 설치·세팅 부담 해소

전문가 방문 설치와 앱 연동 원스톱 지원

7일 후 점검·2년 무상 A/S 사후 강화

이미지 확대 [사진: ‘아카라 프로안심 서비스’ 도입 포스터 이미지. 전문 기사의 도어락 설치 및 앱 연결 연동 지원 내용을 담고 있다. (아카라라이프 제공)] 닫기 이미지 확대 보기 [사진: ‘아카라 프로안심 서비스’ 도입 포스터 이미지. 전문 기사의 도어락 설치 및 앱 연결 연동 지원 내용을 담고 있다. (아카라라이프 제공)]

이미지 확대 [사진: 아카라 ‘프로안심 서비스’의 사후 관리 혜택을 소개하는 포스터 이미지. 설치 7일 후 온라인 점검과 필요시 전문 기사 재방문을 지원하는 ‘7일 안심 케어’, 제품 박스 QR 인증 시 지원되는 ‘2년 무상 A/S’ 내용을 담고 있다. (아카라라이프 제공)] 닫기 이미지 확대 보기 [사진: 아카라 ‘프로안심 서비스’의 사후 관리 혜택을 소개하는 포스터 이미지. 설치 7일 후 온라인 점검과 필요시 전문 기사 재방문을 지원하는 ‘7일 안심 케어’, 제품 박스 QR 인증 시 지원되는 ‘2년 무상 A/S’ 내용을 담고 있다. (아카라라이프 제공)]

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서울 마포구에 거주하는 주부 이 모(54) 씨는 최근 스마트 도어락을 구매하려다 장바구니에서 삭제했다. 지문 인식이나 스마트폰 연동 기능이 편리해 보였지만, 기존 도어락을 직접 해체하고 새 제품을 타공해 설치할 엄두가 나지 않아서다. 여기에 IoT(사물인터넷) 전용 앱을 스마트폰에 깔고 도어락과 연동하는 과정 역시 기기 조작에 서툰 이 씨에게는 커다란 장벽이었다.최근 스마트 가전과 홈 IoT 시장이 성장하고 있지만, 여전히 많은 소비자가 구매를 망설이는 이유가 있다. 바로 ‘설치의 복잡함’과 ‘초기 세팅의 어려움’이다. 특히 현관 보안을 책임지는 스마트 도어락의 경우, 잘못 설치했을 때의 위험이 커 기기 조작에 익숙하지 않은 소비자들의 진입 장벽이 높은 편이다.이러한 소비자들의 불편을 짚어내고 해결책을 제시한 기업이 있어 눈길을 끈다. 스마트홈 기업 아카라라이프가 최근 브랜드 캠페인과 함께 선보인 ‘아카라 프로안심 서비스’가 그 주인공이다.“설치부터 앱 연동까지 알아서”... 문턱 낮춘 원스톱 케어아카라라이프가 이번 스마트 도어락 캠페인 기간 구매 고객 전체를 대상으로 무상 지원하는 ‘아카라 프로안심 서비스’는 단순히 제품을 문에 달아주는 기존의 설치 대행 서비스와는 차별화된다.가장 돋보이는 부분은 전문가가 직접 방문해 문틀 맞춤형 ‘안심 설치’를 진행하는 것은 물론, 소비자가 가장 어려워하는 ‘스마트폰 앱 연동’까지 현장에서 원스톱으로 마쳐 준다는 점이다. 스마트홈 환경을 처음 구축하는 소비자도 기기 조작에 대한 부담 없이 설치 즉시 지문 인식, 원격 제어 등 핵심 기능을 이용할 수 있도록 돕는다.아카라라이프 관계자는 “스마트 가전은 하드웨어 설치만큼이나 소프트웨어(앱) 동기화가 중요한데, 이 과정을 제조사가 직접 책임져 준다는 점에서 IT 기기 조작에 익숙하지 않은 소비자들의 구매 장벽을 낮추는 데 도움이 될 것”이라고 설명했다.‘설치 7일 후 정밀 점검’... 사후 관리 강화한 디테일아카라 프로안심 서비스의 특징은 ‘사후 관리’에 있다. 아카라라이프는 도어락 설치 후 일주일이 지난 시점에 다시 한번 제품을 점검해 주는 ‘7일 후 정밀 점검 서비스’를 제공한다.문틀의 미세한 뒤틀림이나 도어락 걸쇠의 걸림 현상 등은 설치 직후보다 실제 생활 속에서 며칠간 문을 여닫으며 발생하는 경우가 많다. 아카라라이프는 이러한 변수까지 점검하기 위해 재점검 프로세스를 도입했다. 제품 판매에 그치지 않고, 고객이 안심하고 사용할 수 있도록 사후 지원을 이어가겠다는 취지다.해외 직구·저가 제품과 차별화된 ‘2년 무상 A/S’최근 가성비를 앞세운 해외 직구 제품이나 일부 저가형 스마트 도어락을 선택했다가 낭패를 보는 소비자도 있다. 고장이나 오작동이 발생했을 때 제대로 된 사후 서비스(A/S)를 받기 어렵거나, 소통 창구가 불분명해 결국 제품을 통째로 교체해야 하는 상황이 발생하기 때문이다.아카라라이프는 ‘총 2년의 무상 A/S’ 혜택을 캠페인 기간 구매 고객을 대상으로 지원한다. 국내 서비스 인프라를 기반으로 안정적인 사후 지원을 제공한다는 설명이다.아카라라이프 이상헌 공동대표는 “스마트 도어락은 기술의 고도화만큼이나 고객이 체감하는 심리적 안전성이 중요한 제품”이라며, “이번 프로안심 서비스를 통해 설치 부담을 줄이고, 고객들이 편안하게 스마트 라이프를 시작할 수 있도록 돕겠다”고 전했다.한편, 아카라라이프는 오는 18일 CJ 라이브를 통해 ‘아카라 도어락 프로안심 서비스’를 처음 선보인다. 그동안 아카라라이프 직영몰 구매 고객에게만 한정 제공되던 케어 혜택을 라이브 커머스 채널로 확대 적용하는 것은 이번이 처음이다. 회사는 이번 방송을 시작으로 원스톱 케어 혜택과 함께 스마트 도어락을 경험할 수 있는 접점을 넓혀 갈 계획이다.