한국전력 “전기요금도 네이버페이(Npay)로 간편 결재”

전기요금 청구 및 수납 디지털전환 박차…Npay와 업무협약

네이버 앱 푸시 알림으로 청구서 받고, 간편결제로 바로 납부

이미지 확대 전남광주 나주 빛가람혁신도시에 자리잡은 한국전력 본사. 닫기 이미지 확대 보기 전남광주 나주 빛가람혁신도시에 자리잡은 한국전력 본사.

세줄 요약 한국전력이 네이버페이와 전기요금 청구·수납 디지털화 업무협약을 체결했다. 연말부터 네이버 앱 푸시로 전자 청구서를 받고, 간편인증 뒤 Npay 포인트·머니·카드로 즉시 납부할 수 있다. 종이청구서 감축으로 탄소중립에도 기여할 전망이다. 네이버페이와 전기요금 청구·수납 협약 체결

네이버 앱 청구서 발송, Npay 즉시 납부 도입

종이청구서 감축과 탄소중립 기여 기대

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한국전력이 모바일 기반의 전기요금 청구·수납 서비스 디지털화를 추진하기 위해 네이버페이와 손을 잡았다.한전은 11일 경기도 성남시 네이버 1784에서 네이버페이와 ‘전기요금 청구·수납 디지털화를 위한 업무협약’을 체결했다.이날 업무협약을 통해 양사는 ▲네이버 모바일 플랫폼을 통한 전기요금 전자문서 청구서 발송 ▲Npay를 활용한 간편결제 수납 체계 구축 ▲청구서 디지털 전환을 위한 마케팅과 홍보 등 다양한 분야에서 적극 협력하기로 했다.한전은 이번 협약으로 디지털 환경에 익숙한 고객의 편의를 높이는 동시에 종이청구서 발행을 줄여 탄소중립 실천에 기여할 것으로 기대하고 있다.이 서비스는 올해 연말부터 본격 시행된다. 고객은 네이버 앱 푸시 알림으로 청구서를 받아 전기요금 청구 내역을 즉시 조회하고 관리할 수 있다. 간편인증(페이스 ID, 비밀번호 입력)을 거치면 Npay(Npay포인트·머니·신용카드)로 전기요금 즉시 납부까지 가능하다.한전은 향후 한전ON과 종이청구서의 QR코드로도 Npay 간편결제를 이용할 수 있도록 하는 등 온·오프라인 수납 채널을 넓혀 고객의 전기요금 납부 편의를 한층 높인다는 계획이다.이정호 한전 영업본부장은 “국내 최대 간편결제 플랫폼인 네이버페이와의 협업으로 고객이 한층 편리하게 전기요금을 확인하고 납부할 수 있게 되었다”며 “앞으로도 고객 눈높이에 맞는 디지털 서비스를 발굴해 나가겠다”고 말했다.