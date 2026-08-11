부산의 밤, 세계 도서관인을 잇다…‘문화의 밤’에서 꽃핀 국제 교류

세줄 요약 부산 세계도서관정보대회 참가자들이 영화의전당에서 열린 문화의 밤에 모여 한국 전통공연과 K-댄스, DJ 무대를 즐겼다. 불고기와 떡볶이, 밀면 등 부산 음식을 맛보고 가마 타기, 투호 같은 체험도 하며 나라와 문화를 넘어 우정을 나눴다. 영화의전당 문화의 밤, 세계 도서관인 교류 행사

전통공연·음식·놀이 체험으로 한국 문화 소개

120여 개국 참가자, 부산 매력과 우정 확인

이미지 확대 ▲2026 부산 세계도서관정보대회(WLIC) ‘문화의 밤’ 행사가 열린 부산 영화의전당 야외극장에서 세계 각국의 참가자들이 연회를 즐기며 교류하고 있다. (사진=2026 부산 WLIC 국가위원회) 닫기 이미지 확대 보기 ▲2026 부산 세계도서관정보대회(WLIC) ‘문화의 밤’ 행사가 열린 부산 영화의전당 야외극장에서 세계 각국의 참가자들이 연회를 즐기며 교류하고 있다. (사진=2026 부산 WLIC 국가위원회)

이미지 확대 ▲‘2026 부산 WLIC’ 문화의 밤 행사장에서 참가자들이 K-댄스 퍼포먼스와 DJ 공연에 맞춰 환호하고 있다. (사진=2026 부산 WLIC 국가위원회) 닫기 이미지 확대 보기 ▲‘2026 부산 WLIC’ 문화의 밤 행사장에서 참가자들이 K-댄스 퍼포먼스와 DJ 공연에 맞춰 환호하고 있다. (사진=2026 부산 WLIC 국가위원회)

이미지 확대 ▲2026 부산 세계도서관정보대회 ‘문화의 밤’ 무대에서 댄스 크루가 K-댄스 퍼포먼스 공연을 선보이고 있다. (사진=2026 부산 WLIC 국가위원회) 닫기 이미지 확대 보기 ▲2026 부산 세계도서관정보대회 ‘문화의 밤’ 무대에서 댄스 크루가 K-댄스 퍼포먼스 공연을 선보이고 있다. (사진=2026 부산 WLIC 국가위원회)

이미지 확대 ▲부산국립국악원 단원들이 2026 부산 WLIC ‘문화의 밤’ 개막 무대에서 전통 장구춤 공연을 펼치고 있다. (사진=2026 부산 WLIC 국가위원회) 닫기 이미지 확대 보기 ▲부산국립국악원 단원들이 2026 부산 WLIC ‘문화의 밤’ 개막 무대에서 전통 장구춤 공연을 펼치고 있다. (사진=2026 부산 WLIC 국가위원회)

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2026 부산 세계도서관정보대회(WLIC)에 참가한 세계 각국의 도서관인들이 부산 영화의전당에서 열린 ‘문화의 밤(Cultural Evening)’을 통해 한국의 전통과 현대문화를 함께 즐기며 교류하는 뜻깊은 시간을 가졌다.2026 부산 세계도서관정보대회 국가위원회에 따르면 지난 11일 오후 6시 부산 영화의전당 야외극장에서 열린 ‘문화의 밤’은 대회 참가자들이 학술 프로그램을 넘어 한국의 문화와 음식을 체험하며 자연스럽게 소통할 수 있도록 마련된 대표 네트워킹 행사로 진행됐다.행사는 부산국립국악원의 삼도농악가락과 장구춤 공연으로 막을 올렸다. 참가자들은 한국 전통예술의 흥겨운 무대를 감상하며 행사 분위기를 함께 즐겼고, 이어 마련된 네트워킹 시간에는 불고기, 떡볶이, 밀면, 어묵, 약과 등 한국과 부산을 대표하는 다양한 음식으로 구성된 푸드코트에서 식사를 하며 국가와 문화를 넘어 교류를 이어갔다. 가마 타기와 물지게 지기, 투호 등 다양한 전통문화 체험을 통해 한국 고유의 생활문화와 놀이도 직접 경험했다. 이후 무대에서는 팝 싱얼롱 공연과 K-댄스 퍼포먼스, DJ 공연이 차례로 펼쳐졌다.희망자를 대상으로는 영화의전당 라이브러리 연장 개관 프로그램도 운영됐다. 참가자들은 부산의 대표 문화공간을 둘러보며 도서관과 문화예술이 어우러진 도시 부산의 매력을 직접 체험했다.이번 ‘문화의 밤’은 단순한 문화공연을 넘어 세계 도서관 전문가들이 한국의 전통과 현대문화를 함께 경험하고 우정을 나누는 국제 교류의 장으로 자리매김했다. 아울러 부산의 문화·예술과 음식, 관광자원을 세계 각국 참가자들에게 소개하며 개최도시 부산의 매력을 알리는 계기가 됐다. 특히 2026 부산 세계도서관정보대회(WLIC)를 맞아 축구장 약 1.5배에 달하는 영화의전당을 덮는 초대형 지붕 ‘빅루프’와 ‘스몰루프’에 2026 WLIC 로고 이미지가 펼쳐진 모습은 환상적인 야경을 선사하며 대회에 특별한 분위기를 더했다.한편, 2026 부산 세계도서관정보대회는 8월 10일부터 13일까지 부산 벡스코에서 개최되며, 전 세계 120여 개국에서 3500여 명의 도서관·정보 분야 전문가들이 참가해 학술회의와 전시, 도서관 방문, 문화행사 등 다양한 프로그램에 참여한다. ‘문화의 밤’은 참가자들이 한국의 맛과 멋을 가장 가까이에서 경험하며 세계 도서관인 간 교류를 더욱 돈독히 한 대표 행사로 성황리에 마무리됐다.