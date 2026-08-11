메디톡스 “2분기 매출 687억원… 전년 동기 대비 11.4% 증가”

세줄 요약
- 2분기 매출 687억원, 전년 대비 11.4% 증가
- 사업 확대 비용 증가로 영업이익·순이익 감소
- 뉴비쥬 안착과 톡신·필러 성장, 실적 견인
매출은 지난해 같은 기간보다 11.4% 증가했지만, 사업 확대에 따른 비용 증가 등의 영향으로 영업이익과 당기순이익이 각각 24.6%, 61.7% 감소했다는 설명이다.
메디톡스 관계자는 “실적 개선은 보툴리눔 톡신과 필러 사업의 안정적인 성장, 지방개선주사제 ‘뉴비쥬’의 국내 시장 안착이 이끌었다”면서 “톡신 제품은 국내외 시장에서 견조한 판매를 이어갔고, 해외 필러 사업도 주요 국가를 중심으로 판매가 확대되며 매출 증가에 기여했다”고 말했다.
특히 국산 40호 신약인 뉴비쥬는 출시 이후 의료진과 소비자들의 관심을 받으며 새로운 성장동력으로 부상한 것으로 분석됐다.
메디톡스는 하반기에도 뉴비쥬 시장 확대와 의료진 대상 학술 프로그램 강화, 글로벌 시장 공략을 통해 성장세를 이어간다는 계획이다.
메디톡스 관계자는 “주력 제품들이 국내외에서 안정적인 성장세를 보이고 있고, 뉴비쥬 역시 예상보다 빠르게 시장에 안착하고 있다”며 “기존 톡신·필러 사업의 경쟁력을 강화하는 동시에 뉴비쥬를 새로운 성장축으로 육성하겠다”고 밝혔다.
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