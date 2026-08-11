선박 추진하던 ‘힘센 엔진’, AI 돌린다

HD현대重, 美기업 발전설비공급

9560억원… 발전 엔진 최대 수주

AI 데이터센터 전력 공급에 활용

이미지 확대 HD현대중공업이 자체 개발한 육상 발전용 ‘힘센 엔진’.

HD현대중공업 제공 닫기 이미지 확대 보기 HD현대중공업이 자체 개발한 육상 발전용 ‘힘센 엔진’.

HD현대중공업 제공

세줄 요약 HD현대중공업이 미국 코반에너지그룹과 9560억원 규모의 힘센 엔진 발전설비 공급계약을 체결했다. 해당 설비는 빅테크 데이터센터 전력 공급에 활용되며, 지난 4월 계약까지 합치면 넉 달간 미국에서 1조5831억원을 수주했다. 선박용 엔진의 육상 진출이 가속화했다. 미국 빅테크 데이터센터용 발전설비 수주

코반에너지그룹과 9560억원 규모 계약 체결

선박용 힘센 엔진의 육상 전력 시장 확장

2026-08-11 B2면

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HD현대중공업이 미국 빅테크 기업 인공지능(AI) 데이터센터 프로젝트에 9560억원 규모의 발전설비를 공급한다. 데이터센터용으로는 지난 4월에 이어 두 번째 대형 계약이다. 데이터센터 수요 급증으로 선박에서 전기를 만드는 데 쓰이던 엔진이 육상 발전까지 빠르게 영역을 넓히고 있다.HD현대중공업은 최근 미국 에너지 인프라 개발기업 코반에너지그룹과 9.6㎿급 힘센 엔진 기반의 발전설비 공급계약을 체결했다고 10일 밝혔다. 총 1000㎿, 9560억원 규모로 이 업체의 역대 최대 발전용 엔진 공급계약이다.해당 발전 설비는 현지 빅테크 기업의 데이터센터 전력 공급원으로 활용될 예정이다. 코반에너지그룹은 데이터센터 구축과 미 전쟁부(국방부) 프로젝트 등 각종 인프라 사업에서 가스·액화천연가스(LNG)·전력 제품을 공급하는 에너지 인프라 및 엔지니어링 전문기업이다.앞서 HD현대중공업이 지난 4월 에이페리온에너지그룹(AEG)과 맺은 6271억원 규모의 계약을 합하면 넉 달 사이에 미국에서 데이터센터용 발전설비 1조 5831억원어치를 수주했다.9.6㎿급 발전용 힘센엔진은 HD현대중공업이 자체 개발해 라이선스를 보유한 대용량 중속 엔진이다. 중형 선박 추진용이나 대형 선박 발전용으로 주로 쓰이는데, 최근 데이터센터용으로 주목받고 있다. 발전용 가스터빈 등 기존 대형 발전설비는 공급 부족으로 납기가 길어지면서, 설치 기간이 상대적으로 짧은 엔진 발전설비가 대안으로 떠올랐다.HD현대중공업은 “고출력·고효율의 성능을 바탕으로 24시간 운용이 가능해 데이터센터 시장에서 경쟁력을 인정받고 있다”고 설명했다. HD현대중공업 엔진기계 부문은 올 상반기 연간 수주 목표의 91.6%를 이미 달성했고 향후 약 3년치의 일감을 확보한 상태다.미국 전력연구원(EPRI)에 따르면 미국 전체 전력에서 데이터센터 전력 소비가 차지하는 비중은 2030년 9~17%로 현재보다 2~4배 증가할 것으로 전망된다. 수요가 커지는 만큼 국내 조선업계는 선박용 엔진에서 쌓아온 기술과 생산 기반을 AI 데이터센터용 엔진 수주로 확장할 계획이다.