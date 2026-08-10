1년 선거주 조건은 유지… 1주택 비거주 예외 확대

정부, 추가 세제개편 방향 가닥

이미지 확대 ‘비거주 1주택자’의 종합부동산세와 양도소득세를 강화하는 내용의 세제개편안 발표 이후 부득이한 사유로 거주하지 못하는 사람들이 거주 기간으로 인정하는 ‘예외 요건’을 폭넓게 인정해 달라고 요구하고 있다. 사진은 10일 학군 수요로 전세 가구 비중이 큰 서울 강남구 대치동 은마아파트 단지 모습.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 ‘비거주 1주택자’의 종합부동산세와 양도소득세를 강화하는 내용의 세제개편안 발표 이후 부득이한 사유로 거주하지 못하는 사람들이 거주 기간으로 인정하는 ‘예외 요건’을 폭넓게 인정해 달라고 요구하고 있다. 사진은 10일 학군 수요로 전세 가구 비중이 큰 서울 강남구 대치동 은마아파트 단지 모습.

홍윤기 기자

세줄 요약 정부가 비거주 1주택자를 투기 수요로 보고 종부세·양도세 부담을 높이자 실수요자 반발이 확산됐다. 교육·직장·가족 사정으로 거주하지 못한 사례가 많아 예외 확대 요구가 쏟아졌고, 정부는 증빙을 전제로 범위를 넓히되 1년 선거주 조건은 유지하는 방안을 검토한다. 비거주 1주택자 세부담 강화에 반발 확산

교육·직장·가족 사정 실수요자 예외 요구

정부, 증빙 전제 예외 확대와 선거주 유지 검토

2026-08-11 1면

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그간 ‘다주택자’를 겨눴던 부동산 세제가 ‘비거주 1주택자’로 방향을 틀면서 부동산 시장과 정치권이 거센 후폭풍에 휩싸였다. 실수요와 투자의 경계에 있는 이들에게 “세를 놓고 차익을 얻으려 하지 말고 팔거나 직접 들어와 살아라”라는 메시지가 전달된 것이 반발을 키웠다. 정부는 보완에 나설 방침이지만, 자칫 ‘갭투자’의 길을 열어 줄 가능성도 있어 고민이 깊어지고 있다.10일 법제처 국민참여입법센터에는 오후 4시 기준 3330여건의 세제개편안 관련 입법 의견이 접수됐다. 장기보유특별공제 대신 장기 거주 소득공제로 전환하는 양도소득세 개편을 담은 소득세법 개정안에 대한 의견도 2000건에 달해 합하면 5000건을 넘었다. 입법 의견 중에는 정부가 제시한 예외 사유만으로는 다양한 비거주 사정을 충분히 반영하기 어렵다는 지적이 상당수로 나타났다.특히 대치동 등 교육 여건이 좋은 지역에 자녀를 보내기 위해 주택을 보유하거나, 직장과 손주 양육 등 가족 사정 때문에 다른 지역에 거주하면서 주택을 보유한 1주택자들 사이에서 불만이 빗발쳤다. “다주택자도 아닌데 왜 투기 수요로 취급하느냐”는 것이다.배모(76)씨는 “2년 이상 거주하다가 맞벌이 부부인 아들에게 손자가 2명이 태어나서 양육 SOS를 받고 서울에서 용인에 내려와 합가했다”면서 “손주 돌보기도 실거주로 인정되도록 고려해 달라”고 요청했다.정부가 이번 세제개편안에서 ‘비거주 1주택자’를 투기 수요로 보고 세 부담을 늘리는 데 초점을 맞춘 것이 불만이 폭발한 계기가 됐다. 정부는 종합부동산세 1주택자 기본공제액을 공시가격 12억원에서 14억원(시가 20억원)으로 높이면서도 종부세 대상자 중 ‘비거주자’의 공제액은 다주택자와 같은 9억원을 적용했다.15년 동안 집을 소유했더라도 실제 들어가 살지 않은 비거주 1주택자는 종부세 50% 세액공제 혜택을 받을 수 없도록 했다. 양도소득세 장기보유특별공제는 장기거주소득공제로 이름을 바꾸고 집을 팔 때 최대 40%의 보유 공제 혜택은 폐지했다.비거주 1주택자의 입장은 정부의 생각과는 달랐다. 실거주하길 원해도 부득이한 사정으로 할 수 없는 사례가 예상보다 많았던 것이다. 또 “시세 차익이라 다주택자와 비교하면 미미하다”는 목소리도 나온다.현재 정부안은 1주택자가 1년 이상 계속 거주한 주택에서 취학·직장 변경 및 전근·질병·전학·해외 체류·부모 봉양 등 부득이한 사유로 다른 시군으로 주거를 이전한 경우 비거주 기간을 거주 기간으로 인정한다. 인정 기간은 최장 3년이다.하지만 집값 안정을 달성해야 하는 정부도 완전히 물러날 순 없다는 입장이다. 실수요자에 대한 대출 규제 완화를 추진하는 상황에서 비거주 1주택자에 대한 세제상 예외까지 지나치게 확대하면 주택 수요를 다시 자극할 수 있다.정부는 비거주 1주택자들의 고충과 이들에 대한 실거주 압박이 임대시장에 미칠 영향을 고려해 예외 사유를 폭넓게 인정하는 방안을 검토하고 있다. 재정경제부 관계자는 “(비거주 1주택) 예외 사유를 카테고리화해 추가할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 편법 활용 가능성을 차단하기 위해 근무명령서·재직증명서·재학증명서·진단서·가족관계증명서 등 객관적 증빙자료 제출을 의무화한다는 방침이다.비거주 1주택자에 대한 예외를 확대하더라도 ‘1년 이상 선거주’ 조건은 유지할 가능성이 크다. 재경부 관계자는 “한 번도 거주하지 않은 것은 갭투자의 성격이 클 수밖에 없다”며 “거주하다 불가피한 사유로 떠난 경우를 인정하는 것이 논리적으로 맞다”고 설명했다. 예외 사유는 확대하되 실제 거주 이력이 없는 주택까지 비거주 기간을 인정할 경우 투기 수요와 실수요를 구분하기 어려워질 수 있다는 게 정부의 판단이다. 다만 전근이 길어지는 경우를 고려해 최장기간을 연장하는 방안을 들여다보고 있다.