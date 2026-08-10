2026 부산 세계도서관정보대회 홍보대사 유지태, 세계 도서관인과 현장 소통

세줄 요약 배우 유지태가 2026 부산 세계도서관정보대회 홍보대사 공식 일정을 시작했다. 벡스코 전시장을 돌며 국립중앙도서관 등 국내 기관과 출판·문화 부스를 살피고, 해외 참관객에게 K-도서관과 K-컬처의 매력을 소개했다. 이어 환영 만찬에 참석해 국제 협력 확대를 응원했다. 유지태, 부산 WLIC 홍보대사 공식 일정 시작

벡스코 전시장·K-컬처존 돌며 현장 교류

국제 도서관계 인사들과 환영 만찬 참석

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026 부산 세계도서관정보대회(WLIC) 홍보대사인 배우 유지태가 대회 개막일인 10일 부산 벡스코 전시장을 찾아 국내외 도서관·출판·문화 콘텐츠 현장을 둘러보며 세계 도서관인들에게 K-도서관과 K-컬처의 매력을 알렸다.2026 부산 세계도서관정보대회 국가위원회에 따르면 유지태 홍보대사는 이날 오후 부산 벡스코 제1전시장에서 열린 전시를 관람하며 국내 도서관과 출판·문화 분야 부스를 차례로 방문했다. 그는 전시를 둘러보며 국내 도서관·출판계 관계자들과 만나 현장의 의견을 청취하고, 우리나라 도서관 정책과 서비스, 출판문화의 우수성을 직접 살펴보는 시간을 가졌다.유지태 홍보대사는 국립중앙도서관, 법원도서관, 국회도서관을 비롯해 K-컬처존, 한국출판문화산업진흥원, 대한출판문화협회 부스를 방문했다. 각 기관 관계자들과 환담을 나누며 우리나라 도서관과 출판문화의 발전상을 공유하고, 세계 각국 참가자들에게 한국의 문화와 도서관 서비스를 소개하는 홍보대사 역할을 수행했다.특히 K-컬처존에서는 한국 전통문화와 부산의 대표 관광자원을 소개하는 다채로운 콘텐츠를 직접 체험하고 해외 참관객들과 자연스럽게 교류하며 K-컬처의 매력을 홍보하는 데 힘을 보탰다.이어 유지태 홍보대사는 국제도서관협회연맹(IFLA) 레슬리 위어 회장과 이진우 2026 부산 WLIC 집행위원장을 비롯한 주요 내빈들과 인사를 나눴다. 또 한국도서관협회, 성북문화재단, 대한출판문화협회, 한국출판문화산업진흥원 등 국내 도서관·출판계 주요 인사들과 환담하며 대회의 성공적인 개최를 응원했다.이후 유지태 홍보대사는 누리마루 APEC하우스에서 열린 부산시장 환영 만찬에도 참석했다. 만찬에 앞서 국제도서관협회연맹(IFLA), 부산광역시, 전미도서관협회(ALA)는 업무협약(MOU)을 체결하고 국제 도서관 협력 확대를 위한 기반을 마련했다.환영 만찬에는 전재수 부산광역시장, 레슬리 위어(Leslie Weir) IFLA 회장, 테 파에아 파링아타이(Te Paea Paringatai) IFLA 차기 회장, 마리아 맥컬리(Maria McCauley) 미국도서관협회(ALA) 회장, 김기영 국가도서관위원장, 김귀옥 부산광역시 청년산학국장 등 국내외 도서관계 주요 인사들이 참석해 2026 부산 세계도서관정보대회의 성공 개최와 국제 도서관계 협력 강화 방안에 대해 의견을 나눴다.한편, 2026 부산 세계도서관정보대회는 8월 10일부터 13일까지 부산 벡스코 일원에서 전개된다. 전 세계 120여 개국에서 3,500여 명의 도서관 및 정보 분야 전문가들이 한자리에 모여 학술 세션, 국제 전시, 문화행사, 도서관 현장 참관 등 다채로운 프로그램을 이어갈 예정이다.