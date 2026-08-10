인천국제공항, 키네틱 미디어 통한 신규 예술 콘텐츠 상영

세줄 요약
- 키네틱 미디어·아나몰픽 영상 결합 상영
- 제2터미널 등 16곳서 23종 콘텐츠 공개
- 입국 대기 시간을 문화 체험으로 전환
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인천국제공항 제2여객터미널 키네틱 LED에서 상영 중인 ‘한-입만, K-팩맨’ 콘텐츠의 한 장면 (㈜이지위드 제공)
인천국제공항 제2여객터미널이 기계적으로 움직이는 ‘키네틱 미디어(Kinetic Media)’와 착시 입체감을 극대화한 아나몰픽 영상 기법을 결합해 한국을 찾는 입국객들에게 이색적인 볼거리를 선사한다.
제2여객터미널 입국 통로와 면세구역, 제1여객터미널 미디어타워 등 공항 내 주요 장소 16곳의 스크린을 통해 총 23종의 신규 미디어아트 콘텐츠를 상영한다. 이번 기획은 입국 수속 과정에서 발생하는 대기 시간을 즐거운 문화 체험의 순간으로 전환하기 위해 추진됐다.
특히 제2여객터미널 입국장 복도에서 상영하는 <한-입만, K-팩맨>과
함께 상영하는
이밖에도 제2여객터미널 1층 환영홀에서는 보름달과 장생도 속 동물들을 활용한 <휘영청 달 밝은 밤>이 상영되어 입국객의 여정을 응원한다. 제2여객터미널 면세 구역의
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